Mario Balotelli ha una nuova fidanzata, sarà di nuovo innamorato?

Sicuramente è uno dei calciatori più chiacchierati di sempre, molto spesso al centro del gossip e famoso non solo per le sue prodezze calcistiche ma anche per qualche comportamento ritenuto poco ortodosso, stiamo parlando di Mario Balotelli. Bresciano d’adozione, nasce a Palermo da genitori ghanesi, che poi, per motivi di salute del figlio lo danno in adozione. Giovanissimo si fa notare per le doti calcistiche ed inizia a militare nelle squadre più famose italiane e non.

Sarà rimasto impresso a tutti quando nella partita Italia- Germania, agli Europei del 2012 firma una doppietta e porta l’Italia in finale. L’esulatanza divenne subito virale, via la maglia, posa da culturista, era veramente una statua d’ebano. Mario però, non è famoso solo per questo, anzi possiamo dire che negli anni è stato moltissimo al centro del gossip per la sua vita amorosa abbastanza turbolenta.

Tantissime sono le donne con cui pare abbia avuto dei flirt, la più importante perchè madre di sua figlia è Raffaella Fico. C’è anche Funny Negusta, Clelia, la madre di suo figlio e tantissime altre con cui sembra ci sia stato del tenero.

Oggi Balotelli gioca all’Adana Demirspor, squadra turca che milita nella Super Lig, dopo qualche anno dove sembrava avesse perso la bussola sembra tornato carico e forte. Ci sarebbe però anche un’altra lieta notizia. Infatti dalle sue ultime storie di Instagram, sembrerebbe che Mario abbia una nuova fidanzata. Pare si chiami Francesca e non faccia parte del mondo dello spettacolo.

Troviamo Francesca in una storia Instagram di Mario, in posa per i festeggiamenti del suo ventitreesimo compleanno, e la didascalia sembrerebbe chiara. Un’ulteriore storia viene pubblicata sempre da Mario dove c’è un biglietto scritto da Francesca che gli dedica dolci parole. Insomma dopo alcune storie anche turbolente, sembra che Mario abbia ritrovato la serenità vicino a Francesca. Speriamo che questa volta sia un lieto fine e magari il lupo avrà perso sia il pelo che il vizio.