Mario Balotelli attacca il mondo femminile: "Alcune donne fanno i figli perché interessate al denaro"

Mario Balotelli sta continuando a far parlare di se. Il calciatore, che ha appena firmato un contratto milionario con i turchi dell’Adana Demirspor Kulübü, lancia una dura frecciatina alla sua ex fidanzata Clelia, madre di Lion, il suo secondogenito. Di lei si sa solamente che è nata in Svizzera e svolge la professione di modella e banchiera.

I due si sono conosciuti nel 2017, quando Mario Balotelli giocava nella squadra francese del Nizza. Nonostante la nascita del piccolo però la loro storia d’amore non è mai decollata del tutto, e secondo un vecchio articolo del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini il calciatore avrebbe tradito almeno una volta la sua ex fidanzata.

Il duro attacco di Mario Balotelli

In queste ore SuperMario ha pubblicato una Instagram stories, scritta totalmente in inglese, ove sembra lanciare una frecciatina alla sua ex. Secondo Mario Balotelli gli uomini dovrebbero essere protette dalle cosiddette “golddiggers“, termine utilizzate per etichettare le donne (ma a volte anche gli uomini) che sognano di trovare un partner ricco e farsi mantenere preferendo così il benessere economico all’aspetto fisico, dal carattere, dall’alchimia o l’amore.

Ecco il duro attacco di Mario Balotelli pubblicato su Instagram: “La legge dovrebbe impedire alle donne interessate ai soldi di avere bambini contro il volere degli uomini solo per avere denaro. Questo è diabolico, triste e immorale. La famiglia nasce dall’amore e non dalla convenienza. Se tu sei single, ti diverti e non puoi provvedere a te stesso, non usare terze persone come un bancomat, trova un lavoro prima di avere figli. Anche se la legge a volte non è giusta, Dio lo è…e la punizione alla fine sarà eterna”.

Va detto che Mario Balotelli non ha fatto citato nessun nome nel suo post di Instagram, ma la sua ex Clelia si è sentita immediatamente chiamata in causa. La ragazza, sempre sui social network, ha rivelato di sentirsi vittima sia fisicamente che mentalmente di un uomo che, oltre a mentire spudoratamente, non rispetta il ruolo della madre.