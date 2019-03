Mario Balotelli attacca Barbara D’Urso: "Per mesi hai parlato di mia figlia Pia"

Tra i quasi 3 milioni di telespettatori che hanno guardato la prima puntata di “Live – Non è la D’Urso” c’è anche Mario Balotelli, l’attaccante della nazionale italiana che ora milita nell’Olympique Marsiglia in Francia. Il classe ’90 infatti, sulle storie di Instagram, ha voluto lanciare una frecciatina alla conduttrice di Canale 5.

Al centro di tutto si trovano le dichiarazioni di Fabrizio Corona. L’ex fotografo dei vip è stato uno degli ospiti della prima puntata di questo nuovo format, con l’intento di chiedere scusa sia a Barbara D’Urso che al figlio. Nel 2013, il personaggio televisivo decise di accusare il figlio della conduttrice di fumare uno spinello mentre invece era semplice tabacco.

Il post di Mario Balotelli

Il momento delle scuse tra Fabrizio Corona e Barbara D’Urso sembra non essere stato per nulla apprezzato dal calciatore. Mario, con uno stato su Instagram, accusa la conduttrice di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live” della paternità della figlia Pia, che ha avuto durante la relazione con Raffaella Fico, in una maniera completamente sbagliata.

Questo è il messaggio pubblicato da Mario Balotelli tra le sue storie di Instagram: “D’Urso, hai campato per mesi in tv con la storia di mia figlia e ora sei là a fare la vittima? Fa male vero? #tvtrash. Vergognati”. Nessun tag nei confronti di Fabrizio Corona, ma sembra scontato che Mario si riferisse anche alla sua vicenda.

Da parte di Mario Balotelli questi non sono i primi attacchi verso Barbara D’Urso. Nel febbraio del 2014 l’attaccante decise di pubblicare due post per la vicenda della paternità: “Il tempo perso a raccontare bugie su di me in tv e sui giornali a chi è servito? Ed a cosa?” e ancora più esplicitamente: “E per favore qualcuno chiuda la bocca a Barbara D’Urso che è da due anni che spara ca..ate senza sapere o conoscere”.