Mario Adinolfi attacca il matrimonio di Tiziano Ferro e Victor Allen: "In Italia un utero in affitto è illegale"

Cosa ne pensa l’autore

Emanuele Novizio - Mario Adinolfi non si smentisce mai. Alcune volte credo che parli solamente per ritrovarsi al centro dell'attenzione. Ma, se potessi, gli consiglierei di cambiare immediatamente strada, poiché quello della Politica non sembra essere fatto per lui. Questo post è ovviamente chiara propaganda, ma quest'ultima va fatta bene per essere eletti dal popolo italiano.