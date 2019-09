Marina La Rosa rivela di avere un money slave

Marina La Rosa ha conquistato la notorietà in Italia grazie alla sua partecipazione nella prima edizione del Grande Fratello. Seppure non è arrivata neanche in finale, ottenne un incredibile successo anche per via della sua la sua attitudine alla seduzione all’interno della casa, che le valse il soprannome di “Gatta morta”.

In seguito alla sua esperienza nel reality show, Marina La Rosa ha realizzato un calendario per la rivista Max, partecipando nello stesso tempo in alcuni programmi televisivi prima di ritirarsi dalle scene iniziando a studiare recitazione. Ritorna alla ribalta nel 2019 come concorrente de “L’Isola dei Famosi 14“, classificandosi in seconda posizione dietro al judoka Marco Maddaloni.

L’intervista a Marina La Rosa

Le interviste rilasciate dall’ex gieffina non sono mai banali. Ai microfoni de “I Lunatici“, programma radiofonico in onda su Rai Radio2 condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio svela il suo rapporto personale con il social network, dichiarando di aver avuto l’opportunità di parlare sia con un money slave che un feticista.

Sui propri social network svela i dettagli sulle sue conversazioni sui social: “Avevo una busta di scarpe e non sapevo cosa farci. Allora le ho vendute ad un feticista (…) la cifra che mi ha dato non mi ha cambiato la vita. Ancora più interessante è il money slave. Uno ha provato talmente tante volte a chiedere il mio iban che dopo qualche anno gliel’ho dato”. Non nasconde comunque di ricevere da parte degli uomini alcune foto delle loro parti intime.

Nel corso della sua intervista si sofferma anche sulla sua esperienza al “Grande Fratello 1“, rivelando di aver fatto il provino solamente per allontanarsi dalla vita università, ma mai si sarebbe aspettata che sarebbe stata presa in una trasmissione. Dopo aver fatto una decina di casting, e aver superato la prova dallo psicologo, è stata scelta come concorrente del reality show.

Infine parla di Pietro Taricone, ex concorrente del Grande Fratello 1, scomparso a causa di un incidente al paracadute. Marina La Rosa svela che è stato un personaggio meraviglioso, confermato poi dalle lacrime delle persone che piansero durante i suoi funerali. Svela comunque di aver ricevute numerose avance nda parte sua durante il reality show, ma per rispetto di Cristina Plevani si è tenuta sempre alla lontana.