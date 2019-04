Marina La Rosa e lo strano post su Verissimo: "Speriamo lascino tutto, senza tagli"

La quattordicesima edizione de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi con Alda D’Eusanio e Alba Parietti, è terminata nella giornata del 1° aprile. In molti davano Marina La Rosa come favorita ma, alla fine, a spuntarla è stato il judoka Marco Maddaloni con il 61% delle preferenze.

Marina La Rosa, come per tutti i naufraghi di questa quattordicesima edizione, ha rilasciato un’intervista nella trasmissione “Verissimo”, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. In queste ore però l’ex “gatta morta” ha scritto un post abbastanza strano sul suo profilo di Instagram, parlando di possibili tagli.

Le parole di Marina La Rosa

Il post dell’ex naufraga inizia in maniera soft, parlando della sua giornata: “Quando ti dicono che devi partire per forza, non si può rimandare alla prossima settimana, quando insistono così tanto che ti propongono anche di più rispetto al solito cachet. Quando piove e tu vorresti solo stare a casa, invece ti svegli alle 5 del mattino per poter arrivare in tempo”.

I primi “attacchi” arrivano in seguito: “Quando poi ti accorgi che tu hai fatto tanto e gli altri, purtroppo, non hanno fatto un ca**o. L’inverno passa ed i venti caldi di primavera mi fanno desiderare di tornare a vagabondare di nuovo.. viva i treni. Sempre. Ho registrato Verissimo oggi, andrà in onda sabato. Speriamo lascino tutto, senza tagli. Sarebbe interessante, molto”.

Per il momento gli argomenti trattati da Marina La Rosa a Verissimo non si conoscono ancora, anche se dei commenti in merito fanno aleggiare ancora di più il mistero. Infatti, alcuni rivelano che le domande poste all’ex gieffina non sono piaciute molto, con la donna che in risposta ha confermato il suo parere.

Nonostante questo, Marina La Rosa ammette di volere aspettare la giornata di sabato per trarre le sue conclusioni finali.