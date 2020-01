Marina La Rosa e il racconto hot: "Ho urinato su un uomo"

Marina La Rosa, ex concorrente della prima edizione del “Grande Fratello” sta facendo parlare molto in questi mesi per alcune dichiarazioni rilasciate nelle sue interviste. Fece molto scalpore alcuni mesi fa quando disse di aver venduto per una cifra importante alcune sue scarpe usate ad un feticista.

Le novità hot sul suo conto però non sono terminate. La gattamorta, così chiamata durante il suo periodo al “Grande Fratello”, ha rilasciato una nuova intervista a “La Zanzara“, programma radiofonico trasmesso da Radio 24 e condotto da Giuseppe Cruciani con la collaborazione di David Parenzo. In questa circostanza rivela di aver esaudito un desiderio alquanto bizzarro di un uomo.

Marina La Rosa ci tiene a precisare di non essere una mistress, ma nonostante questo è diventata la regina dei piedi su Instagram. Infatti, nel corso di questi anni, ha ricevuto numerosi apprezzamenti su questa parte specifica del suo corpo. Non nasconde di apprezzare molto questa parte del suo corpo, poiché ammette senza nessun di problema di giocarci, raccogliendo spesso con i suoi piedi oggetti o tutto ciò che cade.

In seguito dichiara che, nel corso degli anni ’90, ha esaudito il desiderio di un uomo di farsi urinare addosso. In questa intervista spiega nei dettagli l’accaduto: “Il ragazzo si accomodò nella doccia, ed io ho fatto pipì. (…) non l’ho più fatto. Non voglio chiamarle patologie, secondo me sono fantasie sessuali che hanno a che fare con delle difficoltà, sono delle perversioni, è una sottomissione. Ci sono persone che amano essere sottomesse perché secondo me nella vita sono grandi professionisti e grandi menti”.

Nel finale della sua intervista racconta anche il siparietto fatto su Instagram dalla giornalista Manuela Moreno, che sul social ha rivelato di aver subito il furto di un paio di scarpe col tacco, sparite dal suo armadietto negli studi romani di Saxa Rubra. La Moreno ha anche pubblicato una foto delle suddette scarpe e lanciato un appello per ritrovarle.