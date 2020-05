Marina La Rosa attacca duramente Soleil Sorgè, l’italo-americana risponde

Marina La Rosa e Soleil Sorgè non sono mai riuscite a legare. I primi litigi sono avvenuti durante la loro partecipazione a “L’Isola dei Famosi” e spesso le abbiamo viste litigare in Honduras. Addirittura l’ex gieffina ha deciso di saltare alcune sue ospitate nei salotti proprio per evitare un incontro con l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne“.

Alcuni giorni fa Marina La Rosa è stata ospite su Instagram della diretta tenuta da “#TvLo – La web tv senza filtri“, diretto da Lorenzo Bosio, dove personaggi della tv e del web si raccontano senza peli sulla lingua. La Rosa è la “gatta morta” del primo “Grande Fratello” e non si è tirata indietro nel lanciare pesanti accuse.

L’attacco di Marina La Rosa a Soleil Sorgè

Inizialmente Marina La Rosa rivela di essere cresciuta e soprattutto matura rispetto alla sua esperienza di vent’anni fa al GF. Ma ovviamente parla anche della sua esperienza a “L’Isola dei Famosi” e decide di parlare anche del suo difficile rapporto con Soleil Sorgè.

Come fatto capire da Marina La Rosa, le due non hanno mai trovato un punto d’incontro: “Soleil è un dito su per il cu*o […]. Ha reso invivibile ed impraticabile quell’esperienza. Secondo me è recuperabile perché è molto giovane. E’ str**za, lo è, sembra proprio incattivita. Sembra che la vita le abbia fatto qualcosa di brutto, parlare con lei è impossibile”.

La risposta di Soleil Sorgè

Le parole di Marina La Rosa sono davvero molto dure, e per un certo anche inaspettate, poiché dai loro litigi a “L’Isola dei Famosi” è trascorso praticamente un anno. Tramite “Isa & Chia” la Soleil ha letto le dichiarazioni di Marina e, probabilmente a causa dei toni pesanti, ha deciso di rispondere.

Ecco le parole di Soleil Sorgè contro Marina La Rosa: “Con una vipera davanti non si potrebbe essere altrimenti, ma deve saperne parecchio di cose lassù se ne parla così spesso. Chi è l’incattivita che dopo un anno ancora cerca brighe nonostante sia finita nel dimenticatoio?”.