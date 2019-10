Marika Pellegrinelli incinta di Charley Vezza?

Marika Pellegrinelli e Charley Vezza fanno ormai coppia fissa. I due che sono usciti allo scoperto dopo la fine del matrimonio della Pellegrinelli con Eros Ramazzotti, sembrerebbero essere pronti a metter su famiglia. Lo scambio di alcune battute su Instagram, tra la Pellegrinelli e Fiammetta Cicogna ha fatto rimbalzare il “gossip“.

Marika è già stata qualche mese fa al centro del “gossip” a causa della fine del suo matrimonio con Eros Ramazzotti, durato dieci anni e dal quale ha avuto due figli, Raffaela Maria e Gabrio Tullio. Le motivazioni alla base della rottura tra i due non sono ben note, ma secondo voci insistenti, la gelosia di Eros e le incompatibilità caratteriali hanno contribuito a mettere la parola fine alla loro unione.

Marika ed Eros che si sono conosciuti nel 2009 ai “Wind Music Awards“, dove lui era il cantante da premiare e lei la modella che gli consegnava il premio, hanno cercato di ricucire e rimettere insieme i pezzi del loro matrimonio. Dopo aver annunciato la separazione, sono apparsi insieme, al mare in compagnia dei bambini, e questo aveva fatto pensare ad un ritorno di fiamma.

Invece le cose non sono andate come sperato, difatti poco tempo dopo è uscita la notizia di una storia, proprio tra la Pellegrinelli e l’imprenditore Vezza. Oggi però sembrerebbe che Marika e Charley stiano per mettere su famiglia. A destare il sospetto è stato lo scambio di commenti su Instagram tra la Pellegrinelli e la Cicogna, che è diventata mamma di due gemelle da un mese.

Le due amiche scherzano sul mese di maggio chiamandolo Marte, in quanto la Cicogna proprio il prossimo maggio dovrebbe sposarsi eppure sotto la sua storia Instagram compare la scritta “Non ci si sposa nè si parte“, condivisa dalla Pellegrinelli. Ma perchè a maggio non ci si sposa nè si parte? Che il mese di maggio potrebbe combaciare con la nascita del bambino della Pellegrinelli e Charley Vezza? Non resta che attendere eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati.