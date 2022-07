Marica Pellegrinelli, rivelazione choc su Eros Ramazzotti: "Ho smesso e poi è finito il matrimonio"

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia il cantante Eros Ramazzotti. Si tratta di una delle personalità più importanti del nostro Paese, le sue canzoni sono diventate delle hit famose in tutto il mondo. Eros ha fatto ballare intere generazioni, e con il suo lavoro continua ad essere molto seguito dai fan, che non vedono l’ora che escano dei suoi brani. Come si sa Eros ha avuto una lunga storia d’amore con Michelle Hunziker, dalla quale ha avuto la figlia Aurora.

Proprio recentemente Aurora ha fatto un bellissimo discorso ai fan, molto significativo tra l’altro. Ma in queste ore una personalità che ha avuto una storia con Eros ha parlato del suo passato, spiegando anche coem mai la storia tra lei e il noto cantante è naufragata. I fan non si aspettavano queste importanti dichiarazioni, vediamo che cosa è accaduto e chi ha rilasciato queste dichiarazioni che sicuramente faranno ampiamente discutere.

Marica Pellegrinelli, la verità sull’addio a Eros

Chi conosce bene Eros Ramazzotti ricorderà sicuramente la sua storia con Marica Pellegrinelli. I due si passano 25 anni di età, ma nonostante questo hanno avuto una storia molto lunga, dopo la quale appunto Eros ha trovato l’amore di Michelle Hunziker. Marica ha parlato di Eros Ramazzotti al settimanale ‘F’.

“Bellissime esperienze i tour, ma ero sempre sola con i bambini. Finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito in tour. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio” – queste sono state le dichiarazioni di Marica Pellegrinelli al settimanale “F” che ha raccolto la sua testimonianza.

Per quanto riguarda la figlia di lui, Aurura, Marica ha affermato “lei è come una figlia per me, è famiglia. Certi rapporti sono per sempre”. Marica adesso sta studiando presso l’accademia di Michael Rodgers e vorrebbe diventare un’attrice. Dichiarazioni sicuramente molto importanti che hanno colpito i fan di Eros e della stessa Pellegrinelli.