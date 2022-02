Mariano Di Vaio su Instagram con il volto tumefatto: "Dovrò rifare il naso"

Brutte notizie per Mariano Di Vaio, che si è mostrato sul suo seguitissimo profilo Instagram con il volto tumefatto e alcune vistose ferite. Nei primi scatti, il 32enne modello e influencer si trova addirittura in ambulanza, e anche se è in piedi e perfettamente in sé, il viso è insanguinato e le ferite sono molto fresche. Ma cos’è successo al bel Mariano?, si chiesti i fan che hanno immediatamente intasato i social.

A svelare il mistero ci ha pensato la moglie di Di Vaio, Eleonora Brunacci. La donna ha spiegato che mentre giocava a padel, lo sport più di moda al momento presso i vip e non solo, Mariano ha ricevuto una racchetta in faccia. “Speriamo che si riprenda presto” ha commentato poi, ammettendo di essersi spaventata anche lei inizialmente nel vedere il marito in quelle condizioni.

Mariano Di Vaio, incidente mentre giocava a padel: l’influencer rassicura i fan

Ma a sdrammatizzare ci ha pensato l’influencer, che ha ironizzato con i suoi followers: “Raga tutto regolare, mi sa che tocca rifare il nasino comunque sto bene”. E in effetti, anche se Mariano Di Vaio scherzava quando diceva di dover rifare il naso, è proprio lì che è stato scagliata accidentalmente la racchettata. Sempre stando al racconto dell’uomo, a combinargli questo scherzo sarebbe stato il suo migliore amico, con cui stava giocando.

La racchetta gli sarebbe sfuggita mentre ribatteva un colpo ed è finita dritta dritta sul viso del modello, che tuttavia si è detto determinato a riprendersi nel giro di due giorni. Di Vaio ha poi fatto sapere che, sebbene le ferite non siano troppo dolorose, è molto fastidioso doverle disinfettare e soprattutto aspettare che si rimarginino.

Anche il più piccolo di casa Di Vaio, ovvero il terzogenito di Mariano ed Eleonora Brunacci, Filiberto Noah, ha voluto mostrare ai fan su Instagram come si è fatto male il papà, lanciandosi in una buffa imitazione della racchetta che vola.