Mariano Catanzaro smentisce una relazione con Giovanni Ciacci: "Sono etero"

I gusti sessuali di Mariano Catanzaro sono al centro dell’attenzione negli ultimi mesi. L’ex volto di “Uomini e Donne” ha iniziato a far parlare di se in una intervista radiofonica, in cui ammette di provare una certa attrazione nei confronti di Tommaso Zorzi e per questo motivo non esclude che possa nascere un qualcosa di più importante in futuro.

L’intervista poi viene leggermente corretta da Mariano Catanzaro, e le voci sulla sua vita privata si sono spente fino ai giorni scorsi. L’ex concorrente de “La pupa e il secchione” è stato beccato dal settimanale “Nuovo”, diretto da Riccardo Signoretti, in atteggiamenti abbastanza intimi con Giovanni Ciacci.

Lo sfogo di Mariano Catanzaro

Stufo delle numerose voci sul proprio conto, Mariano Catanzaro con delle stories pubblicate su Instagram ha voluto fare chiarezza sulla sua sfera privata. Come riportato testualmente dal sito “Isa & Chia” il ragazzo smentisce categoricamente di essere omosessuale o bisessuale, rivelando di non aver fatto nessun coming out ma che sta semplicemente abbracciando in pubblico una persona gay.

“Sono uscite delle foto mie con Giovanni che ci ritraggono insieme. Fatemi capire: io nell’intervista ho detto che abbiamo un bellissimo rapporto, ma non che io sono omosessuale e che mi piacciono i gay” rivela Mariano Catanzaro che poi aggiunge: “Non ci sarebbe nulla di male, però perché la gente dice qualcosa che non è vero? Io sono eterosessuale, mi piace la donna. Perché dovete dire stronz****? Non è possibile abbracciare una persona omosessuale davanti ad altri? Io non ho fatto nessun coming out“.

In passato rivela di provare un sentimento d’amore anche nei confronti del fratello se riceve una gradita sorpresa da parte sua, affermando così nuovamente di essere solamente eterosessuale. Nella parte finale conferma di avere un bel rapporto d’amicizia con Giovanni Ciacci, ma non prova un amore di tipo carnale o sessuale.