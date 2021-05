Mariano Catanzaro parla di Tommaso Zorzi: "Sono attratto da lui"

Mariano Catanzaro, conosciuto per la sua esperienza a “Uomini e Donne” ha rilasciato una intervista nella trasmissione radiofonica “Trends & Celebrities” in onda su RTL 102.5 News. Qui si concentra sulla scorsa edizione del “Grande Fratello Vip”, ove spende parole molto importanti nei confronti di Tommaso Zorzi, attualmente opinionista de “L’isola dei famosi”.

Rivela di aver avuto i primi contatti con lui proprio dopo l’esperienza al “GF Vip” apprezzandolo molto di testa ed etichettandolo come una persona splendida: “Sono attratto da lui e dal suo modo di essere. Prima non ci conoscevamo, ma dopo il reality ci siamo scritti e sentiti, stiamo organizzando per vederci e ritagliare un po’ di tempo per noi”.

Al momento ammette di star vivendo solamente una bella amicizia con Tommaso Zorzi, e per questo motivo stanno facendo di tutto per organizzarsi e vedersi nelle prossime settimane. Mariano sorprende un po’ tutti quando fa capire di essere pronto a fare un passo in più con l’influencer: “La vita è tutto un divenire, non mi precludo nulla. Se Tommaso aggiunge qualcosa di bello nella mia vita ben venga tutto tra noi”.

Le parole di Mariano con il proseguire dell’intervista diventano sempre più importanti, poiché afferma di essere molto attratto da Tommaso e dalle sue espressioni, e proprio per questo motivo non esclude che possa provare un forte sentimento nei suoi confronti. I due si sentono spesso la sera, in cui entrambi si rilassano e provano a parlare del più e del meno, anche se non svela nel dettaglio gli argomenti trattati.

Tommaso Zorzi, fino a ora, non ha ancora risposto alle parole di Mariano Catanzaro, anche se non è escluso che possa farlo nei prossimi giorni. La vita sentimentale del ragazzo però a oggi resta un mistero, siccome nonostante la smentita su Instagram gli ultimi rumors lo avvicinano sempre di più a Tommaso Stanzani.