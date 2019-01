Mariano Catanzaro interessato a Emanuela Tittocchia: "Voglio rivederla. Biagio D’Anelli? Ci prova con tutte"

Mariano Catanzaro, dopo essere stato tronista nella trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi e aver scelto Valentina Pivati, oggi sembra aver perso letteralmente la testa per una donna più grande di lui. Stiamo parlando di Emenuela Tittocchia che però alle pagine del settimanale Novella 2000 ha accusato il bel napoletano di averla solamente usata.

“Tra Mariano e me era nata subito una grande empatia. Ci stavamo conoscendo, ma poi sono successe delle cose che non mi sono piaciute. Ci siamo visti durante le feste, lui sembrava innamorato, ma a un certo punto ho capito che stava utilizzando la mia immagine solo per farsi notare“ ha infatti chiosato l’attrice furiosa per l’atteggiamento dell’ex tronista. Proprio Mariano non ha perso tempo e ha replicato alle parole di Emanuela con un’intervista sempre a Novella 2000.

Non solo il ragazzo nega di averla usata ma svela di provare per l’attrice un sentimento fortissimo “La nostra storia è durata poco, sì… Ma l’abbiamo vissuta tanto intensamente che a me è bastato quello, ci siamo detti tanto” ha svelato Catanzaro. Secondo lui dunque la conoscenza con Emanuela non si è di certo interrotta ma è rimasta ‘in sospeso’ e, nonostante Mariano sia interessato alla Tittocchia, tra loro sembra esserci un terzo incomodo.

Si tratterebbe infatti di Biagio D’Anelli, l’ex gieffino con il quale Emanuela ha sempre spiegato, soprattutto ospite a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso, di avere avuto una storia molto complicata ma soprattutto travagliata. Tra i due però a Capodanno sembra esserci stato un bacio innocente ma che ha comunque infastidito moltissimo Mariano.

“Comunque sia il bacio c’è stato, e a me questo ha dato molto fastidio. Di Biagio posso dire, premesso che non ci conosciamo, che per quel che vedo in TV è una persona che ama stare troppo al centro dell’attenzione. Fa il galletto con tutte, mi viene in mente la frase ‘tutto fumo e niente arrosto’” ha chiosato Mariano interessato a battersi per l’amore di Emanuela.