Mariano Catanzaro e Tommaso Zorzi, l’ex tronista svela il rapporto con l’influencer: la polemica

Tommaso Zorzi è il personaggio del momento. Dopo aver vinto l’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”, l’influencer ha condotto un programma tutto suo, “Il punto Z” ed è opinionista a “L’isola dei famosi”. Sicuramente il GF è stata un’ottima vetrina per Zorzi, il quale non ha mai nascosto di essere interessato alla televisione e quanto pare ci sta riuscendo.

Se dal punto di vista professionale le cose vanno bene, dal punto di vista sentimentale nulla appare chiaro. Si è vociferato di un flirt con l’ex concorrente di “Amici”, Tommaso Stanzani, ma Zorzi ha rivelato che sarà lui a confermare eventualmente il gossip. Un altro personaggio noto è uscito allo scoperto e si è detto “attratto da Tommy e dal suo modo di essere“: si tratta dell’ex tronista, Mariano Catanzaro.

Le dichiarazioni di Mariano risalgono a una sua ospitata a Radio RTL 102.5. Adesso l’ex tronista è tornato sull’argomento e soprattutto ci ha tenuto a chiarire la sua posizione. Qualche sito ha parlato di ‘coming out‘, ma a Catanzaro la cosa non è andata giù. Mariano ha affermato che le sue parole sono state travisate e che la sua attrazione verso Zorzi riguarda solo la sua testa.

“Non mi aspettavo tutto questo clamore, anche perché alcune cose sono state travisate da giornalisti medio bassi. Io ho rilasciato un’intervista in cui si parla dell’amore a 360 gradi. Il mio non è stato un coming out, a me piace la testa di Tommaso Zorzi“, queste le parole dell’ex tronista. Ciò ha suscitato la reazione di Francesco Fredella, colui che ha ospitato Catanzaro a RTL 102.5.

Fredella ha subito ridimensionato Mariano, soprattutto smentendolo e riportando le dichiarazioni dello stesso ex tronista, aggiungendo imbufalito: “Io non mi sognerei mai di dire che il mio migliore amico ‘mi attrae’, ‘mi intriga’ né tantomeno risponderei che ‘la vita è tutto un divenire’ se mi chiedessero se sono innamorato di lui. Fossi in Marianone direi un grazie ai giornalisti ‘medio bassi’. Marià, c’hai provato ma…“.

Dunque, Catanaro ha ritrattato imputando la colpa ai giornalisti che a suo dire, hanno travisato le sue parole. Tra lui e Zorzi non vi è nulla. Fredella ha alzato la voce e riportato le stesse dichiarazioni dell’ex tronista. Insomma, con ogni probabilità Mariano ha voluto alzare un polverone per far parlare un po’ di sé.