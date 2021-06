Mariano Catanzaro al "GF Vip" insieme a Giovanni Ciacci: l’indiscrezione

In questi giorni Giovanni Ciacci, nei salotti di “Ogni mattina” condotto da Adriana Volpe su TV8, ha annunciato il suo ritiro dal piccolo schermo e dai social network. Al momento l’esperto di moda non sta mantenendo il suo segreto, poiché sta continuando a comunicare con i suoi fan su Instagram in maniera normale.

Giovanni Ciacci già nelle scorse settimane ha fatto discutere per le dichiarazioni, molto importanti, di Mariano Catanzaro. L’ex tronista di “Uomini e Donne”, dopo le parole al miele nei confronti di Tommaso Zorzi, parla dell’opinionista di Barbara D’Urso rivelando che, se continua a stare bene con lui, può nascere una storia d’amore.

Ciacci e Catanzaro insieme al “GF Vip”

Ovviamente Alfonso Signorini non vuole perdere l’opportunità di vederli insieme al “Grande Fratello Vip”, e il direttore del settimanale “Chi” starebbe a lavoro per portare Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci negli studi di Cinecittà. Per Ciacci il ritiro sembra essere ancora lontano, dal momento che secondo il blog di Davide Maggio avrebbe svolto proprio in queste settimane un provino per far parte del “GF”.

Mentre secondo Riccardo Signoretti, con un post su Instagram in cui anticipa un articolo su Ciacci e Catanzaro sul settimanale “Nuovo”, afferma: “I due potrebbero approdare al Gf vip: Ciacci aveva dovuto rinunciare all’Isola dei famosi per problemi di salute, che però non gli impediscono di entrare nella Casa di Cinecittà”.

Proprio il settimanale ha beccato i due insieme: “Coccole nella suite di un hotel, cena a tu per tu, abbracci. Sì, è nata una tenera amicizia. ‘Giovanni è un gigante buono’, spiega Mariano Catanzaro a Nuovo. E aggiunge: ‘Non ho mica paura di essere etichettato perché lo abbraccio in pubblico’”.

Per il momento non si parla di nessun tipo d’amore, ma siccome nella casa ne sono nate tante di storie d’amore Ciacci e Catanzaro potrebbero approfittare della situazione per sbarcare nel reality show.