Mariana Aresta cacciata di casa perché lesbica: "Mi hanno detto che non sono normale"

Tra le tanti concorrenti che hanno partecipato a “Il Collegio“, il reality show di Rai 2 commentato dalle voci di Eric Alexander e Simona Ventura, abbiamo avuto l’opportunità di conoscere la giovane Mariana Aresta, che è stata promossa durante la sesta settimana.

La giovane, da circa sei mesi, sta intrattenendo una relazione con Enrica e nonostante la lontananza a causa della sua partecipazione a “Il Collegio”, le cose sembrano andare nel migliore dei modi. Tuttavia Mariana, su Instagram, dichiara che un suo parente molto vicino è rimasto deluso per una sua foto pubblicata sui social.

Le dure parole di Mariana Aresta

Mariana sembra sempre più sconvolta per essere vittima di omofobia negli ultimi mesi. Per questo motivo ha chiesto ai suoi seguaci, grazie a un sondaggio pubblicato su Instagram, se ci vedessero o meno qualcosa di sbagliato nell’immagine affianco alla sua dolce metà.

Mariana è convinta che abbia vinto il “no”, ma nonostante questo dichiara di essere molto delusa dalla sua famiglia: “Non mi sembra normale che le persone più vicine a me non siano disposte a vedermi più pur di non vedere più una persona sul mio profilo. I social mi hanno rovinato la vita. Mi hanno uccisa in tutti i modi possibili e tutto questo perché? Perché sono fidanzata con una ragazza”.

Lo sfogo però non termina qui, dichiarando di essere stata cacciata da casa dei suoi familiari perché lesbica: “Possono dei genitori abbandonare un figlio? Mi hanno detto di nuovo che me ne devo andare di casa perché non sono normale. Non so più cosa fare”.

In questa vicenda Mariana attacca soprattutto il padre, dichiarando di aver vinto questa battaglia personale e quindi lascerà la loro casa nel breve periodo ma, nonostante questo, ci tiene a sottolineare che l’immagine insieme alla sua fidanzata resta nel suo profilo. Spezza però una lancia a favore della madre, dichiarando che cerca di sostenerla sempre nel migliore dei modi.