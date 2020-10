Maria Teresa Ruta e quel flirt con il fidanzato di sua figlia Guenda

In questi giorni non si parla d’altro, tutto il web infatti è attento a seguire la vicenda amorosa di Guenda Goria, di sua madre Maria Teresa Ruta e di Telemaco Dell’Aquila. Di recente infatti sembra che la Goria abbia confessato di frequentare un uomo, più grande di lei. L’uomo in questione pare sia proprio Telemaco.

Ad alimentare il gossip e i dubbi in questione è stato il disappunto della madre di Guenda, Maria Teresa Ruta. In molti a quel punto hanno ipotizzato che la disapprovazione della Ruta fosse dipesa dal fatto che tra lei e Telemaco ci sia stato qualcosa in precedenza, ma sembra che la donna abbia smentito clamorosamente.

C’è chi però continua ad indagare sulla faccenda, non credendo pienamente alla parole della Ruta, come il direttore di “Novella 2000“, Roberto Alessi, che afferma di aver intervistato Dell’Aquila. Dall’intervista sembra infatti che le versioni della storia non collimano con quella raccontata dalla Ruta.

A tal proposito infatti, Alessi afferma: “Qualcuno qui racconta bugie. Nella casa Maria Teresa ha detto di aver visto Telemaco una volta, mentre io so che c’era una frequentazione e una conoscenza di lunga durata, al punto che lei ha detto anche ‘ha visto crescere Guenda’. Questo vuol dire che non l’ha visto una volta“.

A confermare la versione della Ruta ci pensa il suo ex marito, Amedeo Goria, smentendo ampiamente il presunto flirt, ma intanto il direttore aggiunge che Guenda e Telemaco hanno trascorso tutto il periodo del lockdown in compagnia, a Sharm. Di certo questa informazione lascia intuire che molto probabilmente, tra l’uomo e la Goria, esiste in effetti una relazione, presente o passata.

In ultimo, Alessi rivela che Dell’Aquila gli ha rivelato che in effetti prova qualcosa per Guenda, ma alcune sue dichiarazioni fatte all’interno della casa del “Grande Fratello“, sono state poco gradite, tanto da perdere l’interesse per la figlia della Ruta. Si legge infatti: “Ho intervistato Telemaco, mi ha detto che si è innamorato di Guenda, ma che adesso però rivedendola al GF Vip ha qualche ripensamento. Non gli sarebbero piaciute alcune sue frasi“. Non resta dunque che attendere ulteriori risvolti della storia.