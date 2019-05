Maria Pireddu, sorella di Pamela Prati, rivela: "Non sta bene"

Il presunto matrimonio di Pamela Prati con Marco Caltagirone è ormai sulla bocca di tutti. Da quando il sito “Dagospia“, diretto da Roberto D’Agostino, ha scoperto la possibile inesistenza dell’imprenditore molte trasmissioni televisive, italiane e non, hanno iniziato a parlare di questa vicenda.

Fino a questo momento la showgirl è stata vista quasi sempre insieme alle sue due agenti Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Quest’ultima però, nella puntata di questa sera di “Live – Non è la D’Urso“, sarebbe pronta a dire la verità sulla vicenda di Marco Caltagirone e, come riporta il sito di Mediaset, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” rivela di non aver mai visto l’imprenditore, seppure in passato ha dichiarato diversamente.

Le parole di Maria Pireddu

Il sito “Dagospia”, che è stato uno dei primi a scoprire la verità dietro al caso di Pamela Prati, sta ancora indagando per trovare tutti i particolari dietro alla vicenda di Marco Caltagirone. Per questo motivo Giuseppe Candela ha deciso di intervistare, per la prima volta, la sorella della Prati, Maria Pireddu.

In realtà, proprio come Pamela Prati, Maria non è molto collaborativa: “Mia sorella si è presentata in televisione, a un certo punto non ha trovato nulla più da dire. Siete stati i primi a fare queste indagini ma annunciare un matrimonio non vuol dire seminare zizzanie un po’ ovunque. Mia sorella non sta bene e l’avete tartassata paurosamente”. Successivamente, decide di staccare la chiamata.

Da queste poche parole comunque possiamo capire che il rapporto tra Maria Pireddu e Pamela Prati sia ottimo, poiché la donna ha cercato soprattutto di difendere la sorella. Per il momento non si hanno ulteriori informazioni, ma di certo la prossima puntata di “Live – Non è la D’Urso“, con ospite Eliana Michelazzo, potrà servire ad arrivare più velocemente alla verità.