Maria Monsè sul suo futuro: "Rifarei il ‘GF Vip’, ma sono pronta anche per ‘L’isola dei famosi’"

Maria Monsè è l’ultima eliminata della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. L’attrice, entrata in corso d’opera nel programma, non riesce mai ad ambientarsi con gli altri inquilini all’interno della casa.

Infatti, come svelato dalla diretta interessata, viene immediatamente isolata e attaccata dalle altre concorrenti nella casa, e più volte dichiara di sentirsi incompresa. Una volta sancita la sua eliminazione, Maria Monsè rilascia una lunga intervista a “Casa Chi“, il format del settimanale diretto proprio da Signorini che va in onda su Instagram, ove decide di togliersi qualche sassolino dalla scarpa, aprendo tra l’altro ad altri reality in futuro.

Le parole di Maria Monsè

“Se farei un terzo GF per dimostrare chi sono? Perché no, ero entrata per avere un riscatto. Volevo far vedere chi ero e non ho avuto modo. Mi sono ritrovata in un vortice di dispetti e di persone contro di me” rivela la Monsè come riportato testualmente dal sito “Biccy”, facendo così capire che vorrebbe una nuova chance dagli autori, magari dall’inizio dei giochi, per far vedere quanto vale.

Parlando invece delle sue delusioni all’interno degli studi di Cinecittà, Maria afferma di esserci rimasta molto male per i comportamenti tenuti da Patrizia Pellegrino. La cantante avrebbe detto più volte alla Monsè di sostenersi a vicenda, per poi mandarla al televoto durante l’ultima nomination che ha sancito la sua eliminazione. Successivamente lancia una frecciatina anche a Sophie Codegoni, definendole come una persona sgradevole, inopportuna e maleducata.

Sul suo futuro, oltre al “GF Vip”, valuterebbe attentamente delle proposte provenienti dagli altri reality: “Potrei fare anche ‘L’Isola dei Famosi’, io non escludo mai nulla. ‘La Pupa e il Secchione’? Perché no? Mi diverto a fare questo lavoro e mi piacerebbe, non mi sento superiore a queste trasmissioni”.