Maria Monsé, la ricerca di un figlio con la fecondazione assistita a 45 anni: la reazione di Perla Maria

Maria Monsé, opinionista dei salotti televisivi di Barbara D’Urso, è tornata a far parlare di sé per alcune dichiarazioni rese ai microfoni della rivista di gossip “Grand Hotel”, dove l’ex valletta di “Non è la Rai” – celebre programma di Gianni Boncompagni – ha annunciato di aver preso una decisione molto importante, che ha colpito favorevolmente i fan.

La showgirl, che durante la scorsa stagione televisiva si è distinta per la sua battaglia contro la Marchesa D’Aragona, ha deciso che è arrivato il momento di allargare la famiglia, dando così all’unica figlia, Perla Maria, già molto nota nei salotti televisivi Mediaset per la sua spigliatezza e loquacità, un fratellino o una sorellina.

Maria Monsé e il desiderio di una nuova gravidanza

L’ex gieffina ha dichiarato, infatti, che qualche mese fa ha festeggiato le nozze di pizzo, ha raccontato di aver provato diverse volte di restare incinta, tentativi che però hanno registrato risultati negativi; le cose, dunque, non sono andate come speravano, svelando che per raggiungere il suo obiettivo Maria ha intenzione ora di utilizzare la fecondazione assistita.

Anche la piccola Perla Maria, che nel corso dell’ultima stagione televisiva si è contraddistinta per un battibecco senza precedenti con il giornalista ed ex gieffino Alessandro Cecchi Paone, ha vissuto la delusione per l’insuccesso della madre della mancata gravidanza, dimostrando quindi, quanto il desiderio della Monsé sia anche condiviso dalla figlia.

E’ bene ricordare che l’utilizzo della fecondazione assistita per rimanere in dolce attesa comporta altresì delle conseguenze, che non sembrano preoccupare più di tanto Maria, che al contrario si dichiara più incuriosita dai cambiamenti; grazie ai passi avanti che ha fatto la ricerca, molte donne, oggi, riescono a realizzare il sogno della maternità.

Maria è molto fiduciosa del fatto che molto presto potrà dare il lieto annuncio, in tal senso le sue parole: “Se tutto dovesse andare bene, avrò finalmente delle foto con il pancione, visto che della prima gravidanza non ne ho nemmeno una“. Ai tempi in cui la Monsé era in dolce attesa di Perla Maria, infatti, non c’era ancora l’abitudine di farsi foto con i cellulari, quindi non ha alcun ricordo di quel magico momento.