Maria Monsè, la figlia Perla Maria si è rifatta il naso all’età di 14 anni

Le dichiarazioni rilasciate da Maria Monsè in una recente intervista a “Pomeriggio Cinque“, programma condotto da Barbara D’Urso, hanno alzato un polverone. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” ha infatti annunciato che la figlia, Perla Maria, si è rifatta il naso alla tenera età di 14 anni per togliersi una “gobbetta”.

Nella sua intervista ha così spiegato le motivazioni dietro a questa piccola operazione: “Mia figlia ha il complesso del naso perché ha una piccola gobbetta. All’inizio io e mio marito abbiamo detto di no. Poi abbiamo consultato una psicologa e ci ha detto che se questo per lei è un problema, si può fare. Ci ha dato il via libera, procederemo con un rinofiller”.

Ovviamente non sono mancate le critiche nei suoi confronti da parte degli ospiti in studio. In molti hanno infatti ricordato all’attrice che a volte bisogna dire un secco “no” ai figli dinanzi ai loro capricci.

La copertina del settimanale “Nuovo”

Come se non bastasse l’operazione di Perla Maria è diventata copertina dell’ultimo numero della rivista “Nuovo“, diretto da Riccardo Signoretti. Qui vengono ritratte madre e figlia con sopra scritto “Ho portato Perla a rifarsi il naso” mentre in basso a sinistra è presente un prima e dopo del naso della 14enne.

Questa copertina è stata annunciata con un certo entusiasmo direttamente da Riccardo Signoretti sul suo profilo Instagram: “Maria Monsé porta la figlia Perla Maria dal chirurgo estetico per correggere la ‘gobba’ sul naso. E racconta tutti i dettagli al settimanale Nuovo. «Voleva correggere un piccolo difetto e io le ho detto di sì», spiega la Monsè. «Perché mai una mamma non dovrebbe far felice la sua bambina?»”.

E già sotto a questo post su Instagram ci sono molte critiche nei confronti di Maria Monsè. In molte le scrivono semplicemente di vergognarsi per aver fatto fare una operazione simile alla figlia Perla Maria, mentre altre rivelano di aver messo su questa messinscena solamente con lo scopo di avere qualche ospitata in televisione.

Come poi riportato da alcuni siti dedicati alla chirurgia estetica, le strutture ossee e cartilaginee del naso raggiungono in media il loro completo sviluppo a 15-16 anni nella donna e quindi, prima di questa età sarebbe bene non ritoccare per correggere delle problematiche estetiche.