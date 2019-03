Maria Monsé, in ospedale per accertamenti dopo la lite con la Marchesa a Pomeriggio Cinque

Maria Monsé, la modella ed opinionista di Barbara D’Urso, è tornata a far parlare di sé nelle ultime ore a causa di uno spiacevole scontro avvenuto con la Marchesa – per identificazione personale – Daniela Del Secco D’Aragona, con cui ha avuto un duro scontro – non solo verbale – durante la puntata di lunedì 4 marzo a “Pomeriggio Cinque”.

Nonostante i tentativi di riappacificazioni fatti in svariate occasioni da Lady Cologno, continuano i litigi tra la Marchesa e la mamma di Perla Maria, dovuti a vecchi ranori, ma anche alle accuse circa la presunta nobiltà di Daniela Del Secco, che più volte ha spiegato ai telespettatori perché si definisce tale.

Maria Monsé in ospedale dopo “Pomeriggio Cinque”

Quella di lunedì 4 marzo è stata una puntata davvero complicata per Barbara D’Urso, tanto che ha dovuto placare sul nascere una lite tra la Marchesa – per identificazione personale – Del Secco D’Aragona e Maria Monsé, che sembra essere stata afferrata con forza per un polso dalla nobildonna, da procurarle un forte dolore, tale che ha dovuto ricorrere alle cure mediche.

La Monsè ha quindi dichiarato: “E’ stata tale la rabbia con cui mi ha afferrato e stritolato il polso che ora non riesco pià neppure a muoverlo perchè mi fa molto male…Oggi sarò costretta a farmi visitare all’ospedale“. Inutile dire che i telespettatori di “POmeriggio Cinque” si aspettano degli aggiornamenti al riguardo da parte di Lady Cologno.

Maria Monsé, che recentemente ha festeggiato le sue nozze di pizzo, ha commentato un post pubblicato dalla pagina Instagram “indifferenzaastrale” che aveva pubblicato immagini inerenti a ciò che è successo con la Marchesa ieri a Pomeriggio 5, dicendo: “Bisogna stare attenti a non fare cadute di stile” – per poi aggiungere – “Quanta falsità e ipocrisia…Però almeno ho avuto la conferma che oltre a non essere una vera marchesa non è neanche una signora“.