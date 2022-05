Maria Monsè attacca le Selassié e prende le difese di Manuel Bortuzzo: "Sei un vero signore"

Ascolta questo articolo

La storia d’amore, finita piuttosto male, tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sta facendo ancora discutere, e tanti ex concorrenti del “Grande Fratello Vip” hanno espresso un loro pensiero. Alex Belli, intervistato da Barbara D’Urso, ha rivelato come Franco, il papà dello sportivo, c’entri davvero poco su questa rottura, allontanando quindi immediatamente questi gossip.

Manuel intanto, oltre alla sua storia d’amore con Lulù, sta facendo parlare per non essere stato intervistato da Mara Venier nell’ultima diretta di “Domenica In“. Secondo alcune indiscrezioni la zia Mara avrebbe deciso in questo modo perché avrebbe poco apprezzato la sua intervista rilasciata negli studi di “Verissimo” il giorno prima su Canale 5.

Il pensiero di Maria Monsè sulle Selassié e Manuel

L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” Maria Monsè, intervenuta su Instagram, ha voluto spezzare una lancia a favore di Manuel in merito a questa storia: “Sono dalla tua parte, confermo che tu sei un vero signore! Come i tuoi genitori! Fai bene a precisare che nel suo stile non c’è quello che invece, purtroppo ingiustamente, hai ricevuto dall’altra parte… Anche in questo io mi rivedo nella mia esperienza nella casa. Più io non usavo il loro stile offensivo di parolacce, più loro si sentivano forti, confondendo la mia educazione con debolezza”.

Intervistata invece a “Isola Party”, Maria non si dichiara sorpresa per questa decisione di prendere strade diverse: “Io mi aspettavo assolutamente la loro rottura. Io sono stata colei che da subito diceva che non sarebbero andati avanti. In tempi non sospetti, quando andavo ospite a Mattino 5, dicevo che si sarebbero lasciati e loro mi dicevano ‘no Maria ma cosa dici’. Non avevo dubbi che sarebbe finita. Manuel è un ragazzo d’oro, carinissimo con me e tutti. Lulù tutto l’opposto e penso sia una cosa radicata nelle sorelle”.

Successivamente parla anche di Jessica, rivelando come riesca a condizionare il pensiero di Lulù e Clarissa, le sue due sorelle. Maria infatti dichiara che la vincitrice è riuscita sempre a manipolare il loro modo di pensare, sottolineando infine di non essere dalla loro parte ma da quella della civiltà e del rispetto.