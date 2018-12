Maria Monsè attacca la Marchesa D’Aragona: "Ha iniziato in tv grazie a me"

Una delle concorrenti più apprezzate dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip è stata la Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona. Quest’ultima ha infatti approfittato della vetrina di un reality show, ed ora si sta godendo la sua fetta di popolarità. In queste settimane si mormora anche che la donna dovrebbe condurre un programma tutto suo, sulle reti Mediaset, nel 2019.

In questi ultimi giorni però alla Marchesa D’Aragona stanno piovendo in testa delle dure critiche. Protagonista è Maria Monsè, anch’essa entrata nel Grande Fratello Vip a giochi già iniziati. Le due sono “rivali” da alcuni anni, e il reality show ha fatto in modo di far ricordare ad entrambi i vecchi screzi.

L’intervista di Maria Monsè

La Marchesa Daniela del Secco D’Aragona, insieme a Gregory Jayasena Sangapala Arachchinge Don, ha partecipato alla seconda edizione di “Pechino Express“. Da qui la donna ha iniziato a godersi la sua popolarità, per via del suo forte carattere. Nonostante ciò, si è classificata solamente sesta e in quell’anno ha trionfato Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni.

Secondo Maria Monsè, il merito della sua partecipazione a Pechino Express va attribuito anche ai suoi party: “Lei mi faceva molti complimenti solo per cercare di farsi le fotografie con i vip alle mie feste. Era una garanzia, veniva sempre anche quando era malata. Venendo alle mie feste si è presa una bella fetta di popolarità perché ha conosciuto persone, ha preso contatti. Ha conosciuto pure l’agente che le ha fatto fare il provino per Pechino Express”.

Le critiche comunque non sono finite qui e, sempre nell’intervista a “Non succederà più”, Maria Monsè lancia un’altra frecciatina: “Pare che abbia bisogno di lavorare per certe situazioni emerse. Io per fortuna questa necessità impellente di fare serate solo per avere soldi in più non ce l’ho, mi posso permettere di fare il Capodanno con la mia famiglia piuttosto che andare in discoteca”.