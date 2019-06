Maria Monsé attacca Francesca De André: "Ha un décolleté cadente rispetto al mio"

I programmi basati sui salotti sono ufficialmente terminati, con le trasmissioni che torneranno in onda dalla metà di settembre e gli inizi di ottobre. Nonostante questo, alcuni personaggi legati al mondo del gossip stanno facendo parlare ancora di sè grazie alle interviste rilasciate sui settimanali.

L’esempio più lampante è l’attacco fatto da Maria Monsé nei confronti di Francesca De André, concorrente dell’ultima edizione del “Grande Fratello 16“, reality show di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso insieme a Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio che ha visto trionfare Martina Nasoni.

Gli attacchi social tra Maria Monsé e Francesca De André

Le due si sono incontrate spesso durante le loro ospitate a “Pomeriggio Cinque“, il rotocalco pomeridiano di Canale 5 condotto da Barbara D’Urso. Fino a questo momento, oltre a dei piccolissimi screzi che comunque finivano in quel frangente, entrambe non hanno mai mostrato una grande rivalità, e in pochissimi si sarebbero aspettati degli scontri a distanza.

Tuttavia, Maria Monsé ha rilasciato una intervista al settimanale “Nuovo TV“, diretto da Riccardo Signoretti, in cui attacca l’ex gieffina sul proprio seno: “Durante una puntata di Pomeriggio Cinque, la De André non ha perso tempo per offendermi, come è solita fare con tutti. Mi ha detto che sono patetica e che io a ‘una certa età’ non posso mostrarmi scollata. Ha persino detto che dovrei vergognarmi! Perché il mio décolleté non è affatto bello e fa una piega decisamente antiestetica sotto”.

Oltre a difendere il suo seno, Maria Monsé decide di paragonarsi a Francesca De André, autoproclamandosi vincitrice di questa sfida: “A 45 anni io sono decisamente meglio di lei, che di anni ne ha soltanto 29. Sono rimasta colpita dal suo décolleté, che è piuttosto cadente pur essendo Francesca più giovane di me di un bel po”.