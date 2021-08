Maria Laura De Vitis parla di Paolo Brosio: "È sparito da quando mi frequento con un altro"

In passato ha fatto molto discutere la relazione tra la giovanissima influencer Maria Laura De Vitis e Paolo Brosio, ove la ragazza è stata accusata di aver sfruttato il giornalista con lo scopo di avere un ruolo nel piccolo schermo. Intervistata nelle trasmissioni di Barbara D’Urso però si è sempre allontanata da queste accuse, affermando che la relazione con Brosio non è una messinscena.

Dopo un periodo di apparente silenzio, le voci su Maria Laura De Vitis sono ritornate quando i due hanno deciso, con un post pubblicato su Instagram, di rompere definitivamente la loro relazione d’amore. Da qui, oltre alle solite accuse sulla 23enne, sono stati accostati numerosi flirt alla ragazza, tra cui Luca Onestini e il rapper iamLolloG.

L’intervista di Maria Laura De Vitis

Durante una lunga chiacchierata al “Corriere di Bologna” rivela di aver iniziato a lavorare all’età di 16 anni, facendo diversi concorsi di bellezza tra cui anche Miss Italia, nel 2017, Miss Mondo nel 2018 e Miss Universo nel 2019, in cui spesso è arrivata fino in fondo e decidendo così di sfondare nel panorama televisivo.

Infatti smentisce categoricamente di essere stata spinta da Paolo Brosio, dal momento che prima di conoscerlo aveva già avuto un piccolo ruolo a “Ciao Darwin”, “Primo appuntamento” e altri programmi. I due, come svelato da Maria Laura, si sono incontrati numerose volte negli studi di “Pomeriggio Cinque” e “Le Iene”, e l’amore è nato solamente dopo un po’ di tempo.

Successivamente parla delle critiche ricevute per i 41 anni di differenza: “All’inizio sono stata criticata moltissimo. Molti mi dicevano di stare con Paolo per puro arrivismo, ma io ho sempre risposto che non avevo bisogno di stare con lui per andare in televisione, o al massimo potevo legarmi a qualsiasi altra persona” per poi aggiungere: “Mi sono trovata bene con Paolo. Avevamo interessi comuni ed è una cosa che a me piace molto. Non ho mai desiderato stare con uomini gelosi e lui mi assecondava molto sul lavoro, essendo anche lui del settore”.

Rivela che si sono lasciati di comune accordo quando il sentimento d’amore è terminato, anche se si sono sentito per un breve periodo: “Ci siamo sempre sentiti fino a poco fa. Ora lui è sparito, probabilmente perché ha visto alcune foto che mi ritraggono insieme a un altro ragazzo. E’ una persona che sto frequentando”.