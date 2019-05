Maria Grazia Cucinotta e l’odissea mediatica di Pamela Prati: adesso parla lei

Assistiamo attoniti, in queste ultime settimane, al tempestoso vortice mediatico che sta orbitando attorno alla sfera privata di Pamela Prati. Rea di aver mentito e d’aver costruito a tavolino una love story inesistente con lo sfuggente imprenditore Mark Caltagirone, l’ex showgirl sarda è stata presa di mira dai giornalisti di tutta Italia e non.

Mentre giornali ed emittenti radiofoniche seguitano ad intervistare testimoni ed ex colleghi della signora Prati, al fine di ottenere dichiarazioni esclusive che hanno il solo scopo di accaparrare qualche spettatore in più, anche nei canali Rai si è disquisito su Pamela Prati e sulla vicenda mediatica più discussa di questo 2019.

Nel corso della puntata odierna di “Storie Italiane“, trasmissione di attualità e approfondimento di Rai 1, i telespettatori si sono trovati di fronte alle dichiarazioni di Maria Grazia Cucinotta, una degli ospiti della conduttrice Eleonora Daniele. La 50enne siciliana, ex musa di Massimo Troisi, si è raccontata a cuore aperto, intervenendo in merito all’ingarbugliata vicenda che da più di un mese sta tormentando l’ex star del Teatro Bagaglino.

“Conosco Pamela Prati e sono triste per tutto ciò che le è successo… […] non l’ho sentita, ma la chiamerò e le chiederò come sta. Penso che al momento abbia bisogno di aiuto e di essere supportata, non giudicata. Noi facciamo un lavoro in cui a volte si diventa fragili, perchè siamo sempre esposti” ha affermato con affetto e solidarietà Maria Grazia Cucinotta.

Le considerazioni dell’attrice, riguardo lo stato d’animo e di salute dell’ex showgirl sarda, sottolineano la necessità di un intervento immediato, finalizzato a scongiurare che la signora Prati abbia un crollo emotivo e/o commetta un gesto insano. Maria Grazia Cucinotta ha poi concluso: “Qualcosa è successo. Le chiederò cos’è accaduto. Con me è sempre stata sincera. Io penso stia vivendo un momento di grande difficoltà”.