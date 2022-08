Maria Giovanna Maglie sbotta in diretta Tv: "Un gran cogl**"

Ascolta questo articolo

In Italia ci sono delle personalità che fanno spesso molto parlare di sè, si tratta di personalità spesso vip, che attirano l’attenzione della pubblica opinione tramite i loro gesti e le loro dichiarazioni. Il mondo dello spettacolo e della televisione e pieno di personaggi che attirano costantemente l’interesse del grande pubblico. Quando succede qualcosa a qualcuna di queste personalità i fan vanno in apprensione, chiedendosi come mai quel determinato episodio è accaduto al vip in questione.

Basti pensare a quanto sta accadendo in questo periodo attorno a Francesco Totti e Ilary Blasi, che lo scorso mese hanno annunciato la loro separazione, destando scalpore in tutta la comunità italiana. Ma ci sono anche vip che fanno discutere appunto per le proprie dichiarazioni, non sempre di bon ton. E in questi giorni è accaduto proprio questo in diretta tv, la protagonista delle dichiarazioni shock questa volta è Maria Giovanna Maglie.

Maglie, “un gran cogl**”

La saggista e opinionista Maria Giovanna Maglie è nota al grande pubblico e partecipa spesso a numerose trasmissione televisive. Le sue opinioni spaccano sempre in due la pubblica opinioni, essendo a volte molto forti su temi di assoluta importanza sociale. E proprio la Maglie si è scagliata contro una personalità della musica.

In particolare al centro delle polemiche è stata una maglietta indossata dal cantante Piero Pelù, noto rocker nostrano. “Sono uomo, sono donna, sono lesbo e sono gay“ – così c’era scritto su una maglietta che il cantante indossava, questo in modo da sensibilizzare sull’ideologia gender la popolazione.

Nelle scorse ore le dichiarazioni di Pelù sono state riprese in un tweet da Max Del Papa, che ha commentato: “un uomo?” – a cui è seguito al commento di Maria Giovanna Maglie, la quale ha scritto “sono un gran cogl**”. Un commento non tanto velato che sicuramente non sarà piaciuto ai fan di Piero Pelù.