Maria Elena Boschi rivela come procede con Giulio Berruti: "Vorrei sposarmi"

Capelli biondi e occhi azzurri, fascino magnetico e lineamenti dolci, Maria Elena Boschi è senza dubbio una delle donne più belle della politica italiana. Ex Ministra del governo Renzi e oggi deputata particolarmente attenta ai diritti delle donne e dei più deboli, la Boschi nell’ultimo anno ha fatto parlare di sé non solo per via della sua svavillante e inarrestabile carriera politica.

La 35enne toscana è salita agli onori delle cronache anche per una vicenda riguardante il gossip, ovvero la sua vita sentimentale. Si è fidanzata infatti con uno degli uomini più sexy e ambiti d’Italia (e non solo), l’attore Giulio Berruti. I due fanno coppia fissa ormai da mesi e a quanto pare hanno tutte le intenzioni di fare sul serio.

Maria Elena Boschi a Verissimo: “Mi piacerebbe formare una famiglia”

Lo aveva dichiarato lui in diverse interviste e lo ha ribadito lei nel salotto di Verissimo, dove è stata intervistata da Silvia Toffanin e ha parlato per la prima volta pubblicamente del suo amore. Su domanda della conduttrice, Maria Elena Boschi ha spiegato che a colpirla la prima volta che l’ha visto non è stato solo l’innegabile fascino dell’attore, considerato all’unanimità un sex symbol, ma soprattutto caratteristiche inaspettate come la bontà e la generosità.

La giovane politica ha ammesso di essere molto felice con lui e di avere “la testa tra le nuvole”, anche se si sforza di tenere i piedi per terra. “La cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono” ha dichiarato, affermando che il suo desiderio più grande è quello di diventare mamma, ma anche di sposarsi. Formare una famiglia, insomma, è tra le sue priorità, e sa che anche per il compagno è così.

“Ogni tanto ne parliamo” ha ammesso, specificando però che si tratta di un progetto astratto, non c’è ancora una data né una proposta ufficiale da parte di lui. “In ogni caso credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva” ha poi concluso, specificando che in amore non le è mai piaciuto fare programmi.