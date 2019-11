Maria Elena Boschi parla della sua storia d’amore segreta

Della vita privata di Maria Elena Boschi si conosce ben poco, ma grazie ad un’intervista rilasciata al settimanale Chi, si è riuscito a scoprire qualcosa di più sul conto dell’attuale capogruppo alla Camera di Italia Viva. Su questo punto è lei stessa a voler premettere che non sposarsi o non aver avuto un compagno ufficiale, non significa vivere senza nessun al proprio fianco.

“Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi” ha svelato non addentrandosi però in ulteriori dettagli. Ma l’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini, è anche l’occasione per togliersi qualche sassolino dalle scarpe. A non andarle proprio giù è il maschilismo che caratterizza l’intera società e persino il mondo della politica.

Un esempio lampante è riconducibile al suo scambio di opinioni con Matteo Salvini, un botta e risposta che ha animato i social durante la scorsa estate. Per chi non rammenta le scaramucce di qualche mese fa, al leader del Carroccio che l’aveva paragonata ad una mummia, l’ex ministro per le Riforme Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento del governo Renzi aveva risposto postando una foto in bikini al mare in compagnia di alcune amiche. Quello scatto sollevò però il disappunto di molti internauti e di alcuni colleghi, che presero di mira il suo abbigliamento da spiaggia.

Su questo tema, il pensiero della deputata di Italia Viva è che purtroppo continua ad esistere una certa disparità di trattamento tra uomini e donne. “Era estate ed ero al mare. Alla Camera o al Quirinale vesto in maniera adeguata, ma al mare d’estate vado in costume. E il fatto che nessuno abbia fatto polemica su Salvini che mi attaccava in boxer, ma solo su di me che ho risposto in bikini, la dice lunga su quanto maschilismo ci sia ancora da noi”.

Ma oltre a Matteo Salvini, nell’intervista si parla anche di Maurizio Costanzo, che sul conto della Boschi è convinto che un giorno lascerà la politica per fare televisione. Pur ringraziandolo, la diretta interessata replica ribadendo che una volta abbandonati gli scranni della politica, tornerà a dedicarsi alla professione di avvocato. “È il lavoro che ho scelto. Che amo” ha concluso la 38enne ex sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri durante il governo Gentiloni.