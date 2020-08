Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, la coppia più chiacchierata dell’estate

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti sono più innamorati che mai. La loro relazione e soprattutto quel bacio tanto appassionato pubblicato dal settimanale Diva e Donna, ha loro permesso di conquistare il titolo di “coppia dell’estate”. E in effetti la loro è una relazione che suscita particolare interesse e curiosità.

All’apparenza molto distanti e con poco da condividere, l’onorevole e l’attore hanno dimostrato invece di essere affiatati e più uniti che mai. Fotografati per la prima insieme ad aprile 2019 al Salone del Mobile di Torino, già allora i sorrisi e la complicità erano stati giudicati come sospetti. A lungo smentita, la loro storia è stata poi confermata dal 36enne che ha recitato nel sequel di Elisa di Rivombrosa e in Squadra antimafia-Il ritorno del boss.

Nel frattempo non sono però mancate le insinuazioni e le polemiche. A chi ha sostenuto che la loro fosse una storia costruita ad arte e a solo beneficio dei paparazzi, si sono aggiunti altri veleni e sospetti. Ad alimentare le maldicenze sono state poi le dichiarazioni di Francesca Kirchmair, l’ex fidanzata di Giulio Berruti. L’attrice e produttrice austriaca ha ammesso di essere stata ferita dal comportamento del compagno, che a quanto pare l’ha sempre tranquillizzata sostenendo che con la Boschi non ci fosse nulla di serio. “Mi diceva che erano solo amici” sarebbero state le sue parole usate per rassicurarla e allontanare le voci del presunto flirt.

Anche lo stesso Matteo Renzi non avrebbe gradito le chiacchiere divampate a proposito della loro liaison, e stando alle indiscrezioni, avrebbe redarguito l’ex pupilla che riveste il ruolo di capogruppo di Italia Viva alla Camera, facendole presente di non potersi comportare come una tronista in partenza per “Temptation Island”.

A fronte di queste polemiche, i due preferiscono rimanere lontano dai riflettori, ma i paparazzi non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. Non a caso sono stati recentemente immortalati intenti a consumare una cena romantica sul mare, rigorosamente a lume di candela; una volta conclusa, la coppia si è abbandonata ad una tenera passeggiata mano nella mano, coronata dal più classico dei baci sotto alle stelle.