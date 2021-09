Maria De Filippi unisce in matrimonio una coppia gay

Maria De Filippi ha celebrato un matrimonio. La regina della televisione italiana sta per tornare sul piccolo schermo. Le sue trasmissioni sono pronte per affrontare la stagione invernale e Maria, che è una stacanovista, la vedremo come sempre al timone. Tra un impegno e l’altro, Queen Mary ha trovato il tempo per celebrare le nozze di una coppia gay. I ragazzi si chiamano Bruno e Alessandro.

Fascia tricolore indosso, la De Filippi ha unito in matrimonio i due. A testimoniare la cosa ci ha pensato il suo braccio destro, Raffaella Mennoia. La Mennoia ha documentato la vicenda sul proprio profilo Instagram, con diverse storie. Selfie con la conduttrice e emozione pura. Con ogni probabilità, uno dei due sposi fa parte della redazione di Maria, dato che tutto il suo staff era presente alle nozze.

Anche Giordana Angi è stata invitata, dove ha intonato “Siccome sei“. La Mennoia ha voluto augurare il meglio ai suoi amici, condividendo delle toccanti parole su Instagram. “Il senso della vita poi alla fine credo sia solo questo. Auguri amici di questo inizio proseguo di vita insieme. Bruno e Alessandro“, questo il messaggio dell’autrice. Sicuramente i ragazzi hanno fortemente voluto che fosse la De Filippi a unirli in matrimonio.

La conduttrice ha sempre lanciato un segnale fortissimo riguardo tematiche come l’omosessualità. La scelta della tronista che prima era uomo e poi è diventata donna, Andrea Nicole, è solo l’ultimo di una serie di passi volti in tale direzione. Già qualche anno fa, Queen Mary diede la possibilità a Claudio Sona prima e Alex Migliorini poi, di sedere sul trono di Uomini e Donne, dando così vita al trono gay.

Un segnale importantissimo e chiarissimo, quello della conduttrice. In una società dove l’accettazione dell’omosessualità non è ancora del tutto compiuta, dove si è ancora visti come “diversi”, dove l’omofobia è ancora e purtroppo all’ordine del giorno, la De Filippi punta all’inclusione in una società dove l’esclusione invece è ancora forte.

Bisogna compiere dei passi in avanti, bisogna comprendere che amare una persona dello stesso sesso oppure cambiare genere come nel caso di Andrea Nicole, non è sinonimo di diversità bensì di normalità. Perché alla fin fine ciò che conta è l’animo di un essere umano e la dignità degli stessi non va mai calpestata. La De Filippi ha unito in matrimonio i suoi amici, la Mennoia ha testimoniato con fierezza il momento perché è così che si fa, perché le persone che ci circondano vanno scelte a prescindere dal genere, dalla razza, dalla religione o dall’etnia.