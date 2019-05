Maria De Filippi tuona furiosamente contro Dagospia: "A Uomini e Donne non è mai esistito un copione"

Maria De Filippi è sempre stata molto calma e tranquilla per quanto riguarda i numerosi attacchi che ha ricevuto il suo programma di punta Uomini e Donne durante tutti questi anni. Tutto ha un limite però e la conduttrice più amata ed apprezzata da tantissimi telespettatori italiani ha tuonato pesantemente contro Roberto D’Agostino.

Senza tanti preamboli, la moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di scrivere una lunga lettera a Dagospia riportando parola per parola ciò che un certo Fabio ha voluto riportare proprio a D’Agostino ospite a Live – Non è la D’Urso nella puntata di mercoledì 8 maggio 2019. Stando infatti alle accuse mosse proprio da questo ragazzo, la trasmissione Uomini e Donne sarebbe artefatta e i corteggiatori e i tronisti seguirebbero un copione.

“Volevo dirti che posso darti la mia parola (che spero basti…), che a ‘Uomini e Donne’ non è mai esistito un copione. Chi partecipa non ha indicazioni di scelte da seguire e se qualcuno finge, finge a nome suo e certo evitando in ogni modo di farsi scoprire dalla redazione che vive come un mantra lo scopo di mantenere sinceri e naturali tutti i partecipanti, tronisti o corteggiatori che siano” scrive infatti la moglie di Maurizio Costanzo.

Queen Mary, con questa lettera, ha voluto ben sperare che Dagospia possa fornirle il contatto di Fabio e le sue generalità in quanto convinta ad andare a fondo a questa incresciosa questione. Pur non essendo la prima volta che il programma di Maria De Filippi Uomini e Donne viene accusato di essere finto, questa volta la conduttrice, non sembra essere intenzionata a lasciar perdere.

Maria ha ribadito che, quanto riportato a Live-Non è la D’Urso non è vero e vorrebbe quindi avere la possibilità di denunciare il signore che dice che esiste un copione o almeno significargli tramite un legale, che non può dire finte verità come se fossero vere in quanto chi dice il falso di solito ne paga conto: “Se non ti dispiace mi piacerebbe poter difendere il lavoro di tutti noi” ha concluso Maria.