Maria De Filippi terrorizzata dal Covid-19: "Ho fatto ben 6 test sierologici e mille precauzioni"

Da sempre si è abituati a vedere Maria De Filippi come un leone da palcoscenico, sempre composta, decisa, placida, dove sembra che ogni problema che si palesi, sia ampiamente risolvibile. Insomma una donna che a prima vista sembra davvero invincibile, grazie alla sua calma e tranquillità, ma che in effetti svela, anche lei, dei sentimenti di paura e timore.

In una recente intervista concessa al settimanale Oggi, la donna infatti rivela che i mesi trascorsi, invasi dall’emergenza di Covid-19, sono stati per lei e per la sua famiglia, terribili. Attimi di paura e angoscia, commista con la preoccupazione di essere contagiata da una patologia, ancora, oggi come allora, poco conosciuta.

La De Filippi infatti ha dichiarato che a più riprese ha provato momenti di terrore, davanti a questo nuovo virus, tanto che più volte al giorno, si sottoponeva al test della saturazione, senza contare ai 6 test sierologici alla quale la donna si è sottoposta, anche per tranquillizzarsi. “Ero angosciata“, questo ha riferito la donna durante l’intervista, ma ovviamente non solo per lei, ma anche per suo marito Maurizio Costanzo.

Il decano del giornalismo infatti, come tutti sanno, ha pur sempre una certa età, e le persone anziane erano e sono i più predisposti al pericolo di contagio Covid; la De Filippi però, allo stesso tempo, non poteva comunque impedire al marito di uscire e di portare avanti il suo lavoro.

Ogni mattina nonostante lo stato di emergenza, Costanzo preferiva uscire e continuare il suo lavoro in ufficio, a dispetto di tutto, ovviamente con le dovute precauzioni. Intanto a breve inizierà anche il tanto atteso programma estivo Temptation Island, dove vedrà la partecipazione sia dei vip, come Antonella Elia, ma anche di persone non famose.

Maria ha aggiunto infatti che, ai fini di garantire la sicurezza, sono stati tutti sottoposti a controlli ferrei e isolamenti precauzionali, proprio per evitare ogni forma di contagio, tanto che aggiunge qualcosa circa la preparazione del programma – condotto da Filippo Bisciglia – ovvero che è stata una preparazione alquanto laboriosa.