Maria De Filippi svela un segreto a Roberto Alessi: "Ricordo ancora il nostro bacio"

Roberto Alessi, direttore di “Novella 2000”, tiene anche una rubrica su “Libero” dove racconta dei personaggi legati al mondo dello spettacolo. Questa volta è toccato a Maria De Filippi. Alessi e Queen Mary sono molto amici. A legarli sono soprattutto le loro origini pavesi comuni. Roberto e Maria quando possono si vedono e sicuramente si sentono spesso.

E proprio nella rubrica che Alessi cura per “Libero” il giornalista ha svelato di avere avuto di recente una chiacchierata con la De Filippi, che l’ha portata a svelagli il suo “segreto”. Essendo entrambi di Pavia, non è difficile che abbiano qualche conoscenza di gioventù, in comune. E proprio chiacchierando è venuto fuori un nome: Riccardo Ravizza.

Tale Ravizza è un grande amico di Alessi e fidanzatino di gioventù di Maria. E così dopo aver appreso la notizia, Alessi ha svelato il retroscena. Una volta appreso il nome di colui che all’epoca era solo un ragazzino, ma oggi un uomo, la De Filippi ha subito collegato e ha confessato al direttore di “Novella 2000”: “Mi ricordo ancora il nostro bacio“.

Alessi non credeva che l’uomo fosse stato così importante per Queen Mary, tanto che non ha esitato nel definirlo “uno scoop pazzesco di quei tempi“. Roberto ha proseguito il suo racconto, utilizzando le parole della De Filippi. Chiacchierando, la conduttrice ha parlato dei sentimenti che nutriva all’epoca per Riccardo Ravizza, detto Dado.

“Ero innamorata pazza. La sua, poi, era una famiglia stupenda“, queste le parole di Maria. La regina della televisione italiana all’epoca aveva 14 anni e lei e Dado, racconta Alessi, si vedevano in piazza dato che frequentavano due licei differenti. Alla fine però la De Filippi è stata lasciata. “Mi ha mollata lui, ci sono rimasta malissimo”, ha confidato la conduttrice al direttore di “Novella 2000”. Dunque si tratta di un retroscena assolutamente inedito e davvero tenero, che riguarda il passato della De Filippi.