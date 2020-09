Maria De Filippi svela il segreto del successo delle sue trasmissioni e aggiunge: "Io sugli scalini? Ecco perché"

E’ la regina della televisione italiana, quella che mette tutti d’accordo, amata e apprezzata. Naturalmente parliamo di Maria De Filippi, che si è concessa in una lunga intervista per il magazine “Vanity Fair”. E’ apparsa senza filtri Queen Mary, si è raccontata a cuore aperto, dalla sua adolescenza e giovinezza all’incontro con Maurizio Costanzo, dai primi passi mossi in televisione fino al segreto del successo delle sue trasmissioni.

Parla a ruota libera Maria e racconta di una ragazzina cresciuta a Pavia, singolare, sensibile, curiosa, pronta ad imparare nuove cose e sempre incline ad ascoltare gli altri. Questa sua capacità di ascolto la porterà con se per tutta la vita e sarà una delle caratteristiche che la consacreranno sul piccolo schermo. La De Filippi arriva e cambia la televisione, da voce alla gente, al popolo e ben presto si rende conto proprio che c’è bisogno di più verità, spontaneità e meno copioni. Questo, sarà uno dei grandi segreti del suo successo.

Inizialmente, non è stato facile per lei adattarsi ad una televisione che andava a cozzare con le sue idee e soprattutto, cercare di far si che queste si facessero largo in un ambiente abbastanza particolare come quello dello spettacolo. A proposito degli esordi di “Amici”, la De Filippi ha raccontato: “Era tutto abbastanza sceneggiato. Alberto Silvestri, storico autore del Maurizio Costanzo Show e poi di Amici, sceglieva cinque o sei storie a puntata da far commentare ai ragazzi in studio“.

Poi però ci riflette su e capisce che qualcosa va cambiato. “Cominciai a sperimentare altro. Quando una storia non mi interessava non la seguivo perché mi sarebbe stato impossibile andare contro la mia natura“, ha dichiarato Queen Mary, scardinando pian piano il muro della “regolarità” e sperimentando nuove forme.

Ma d’altronde Maria non sarebbe potuta andare contro la sua natura. Ha avuto però un aiutante d’eccezione la conduttrice, colui che le ha dato la spinta vincente e l’ha aiutata a camminare con le sue gambe: suo marito Maurizio Costanzo. “Se non ci fosse stato Maurizio, che di Amici era il produttore, forse non avrei continuato. Ricevette una telefonata di Silvio Berlusconi che lo chiamò per chiedergli se fosse sicuro della bontà della sua scelta. Io rappresentavo l’antitesi di tutto quello che passava in tv, soprattutto all’epoca“.

Il racconto intenso, intimo, inedito della De Filippi prosegue: “Da un certo punto di vista sono rimasta la bambina che andava a sette anni nella piazza del paese con mio padre per dare forma alle storie che avevo ascoltato nella cucina dei contadini. Prima di andare in onda, studio. Cerco di leggere tra le righe“.

Difficile farsi strada in un ambiente come quello dello spettacolo, eppure con la sua rivoluzione la De Filippi c’è l’ha fatta, ha avuto ragione lei e oggi è la regina indiscussa di quel piccolo schermo che l’ha sempre guardata con curiosità e oggi con ammirazione. Difatti Queen Mary viene seguita da milioni e milioni di telespettatori.

Inizialmente è stata accolta con sfiducia, sospetto e poi pian piano, con l’intelligenza, la professionalità e la lungimiranza che da sempre l’hanno contraddistinta, è riuscita ad imporre la sua televisione. Queen Mary ha poi svelato una curiosità che da sempre attanaglia i telespettatori: perché a “Uomini e Donne” si accomoda sui gradini?

“Le registrazioni diventano quattro, sessantaquattro minuti netti per quattro e semplicemente non ce la facevo più a stare in piedi. Mi sono seduta sugli scalini, nessuno ha eccepito e sono rimasta lì“. Semplicemente è così che sono andate le cose. Dunque, un racconto a 360 gradi quello della De Filippi, che ha ormai un rapporto di empatia pura con il telespettatore e che del telespettatore medio ne ascolta il vissuto e lo racconta in tv.

Sempre originale Maria, mai banale e soprattutto capace di adattarsi e reinventarsi in tutte le situazioni. Il Coronavirus ne è stato la prova. Quando la maggior parte delle trasmissioni vennero sospese, lei trovò comunque il modo per andare in onda, senza contatti fisici e rispettando il metro di distanza. Con “Uomini e Donne” e “Amici”, al tempo del Covid-19, la De Filippi ha proposto quella che sarà la televisione del futuro.