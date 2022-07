Maria De Filippi, solo ora si viene a sapere: Lui è suo fratello! Lo conoscete tutti, è sempre in Tv

Ascolta questo articolo

Maria De Filippi è la regina indiscussa del panorama televisivo italiano, da più di un ventennio è alla conduzione di trasmissioni di assoluto successo come ‘Uomini e donne’ e ‘Amici’. In merito alla sua vita privata è noto a tutti che è sposata con Maurizio Costanzo dal lontano 1995, la coppia ha anche un figlio adottivo.

Sono in pochi a sapere, invece, che la nota conduttrice ha un fratello più grande, anche lui impegnato lavorativamente nel mondo televisivo. Tra i due ci sono ben 7 anni di differenza, ma sono sempre stati legati sin da piccoli. In una recente intervista, Maria De Filippi ha svelato degli aneddoti molto interessanti sul loro rapporto: ecco cosa ha svelato.

Il fratello di Maria

Nonostante sia un volto noto della tv italiana, della famiglia di origine di Maria De Filippi si sa ben poco. Ha trascorso la sua infanzia a Mornico Losana dove i genitori, il padre un rappresentante di medicinale e la madre un’insegnante di latino e greco, possedevano un vigneto. Il fratello più grande, Giuseppe De Filippi, era molto più diligente e sveglio di lei a scuola, perciò lo ha visto sempre come un modello da imitare.

Molto spesso la piccola Maria si addentrava di nascosto nella sua stanza, tanto che una volta ha rischiato grosso: “Tra noi ci sono 7 anni di differenza. Per me, era un mito. La sua stanza era il paradiso. Per me entrare in camera sua quando c’era lui era un sogno. Continuavo a bussare. Lui mi diceva di non entrare, io l’ho fatto e mi ha sparato. Volevo fregargli i maglioni, volevo stare dove c’era lui. Io lo spiavo anche da un vetro. E lui fece mettere il compensato”.

Ovviamente era stata sparata semplicemente con un pallino, rimanendo ferita senza gravi conseguenze. In pochi sanno che suo fratello Giuseppe è attualmente anche un suo collega, in quanto è l’amministratore delegato della Fascino, la società della nota conduttrice. I due sono ancora molto uniti e sono stati spesso beccati insieme a trascorrere le vacanze sullo yatch.