Maria De Filippi si racconta tra vacanze in famiglia e i ragazzi di "Amici": "È un lusso nella vita"

Maria De Filippi non conosce rivali e tra pochissimo si appresta a vivere la sua ennesima stagione a Mediaset. Quest’anno la novità riguarda il ritorno anticipato di “Amici”, difatti il talent show tornerà già a settembre e non novembre, come accaduto negli anni scorsi. Queen Mary prima di iniziare una stagione come sempre ricca di impegni, si gode le vacanze in famiglia a Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

Suo marito Maurizio Costanzo e Gabriele, il loro figlio, sono il suo porto sicuro. Intervistata dal magazine Di Più, la De Filippi a proposito dei suoi uomini, ha dichiarato: “Amo coccolare i miei ragazzi, come tutte le persone cui voglio bene. Sono una persona protettiva soprattutto con mio marito Maurizio Costanzo e nostro figlio Gabriele. Nei confronti di Maurizio il mio “spirito di protezione” lo manifesto in un modo particolare: obbligandolo alla dieta“.

Insomma, Maria è protettiva nei riguardi delle persone a cui vuole bene e ancor di più nei riguardi della sua famiglia. Maurizio e Gabriele sono le persone che ama di più in assoluto e il suo senso di protezione nei confronti del marito, lo manifesta in modo particolare. La regina della televisione è poi passata a parlare dei talenti di “Amici”.

Le è stato chiesto di chi dei suoi ragazzi fosse più orgogliosa e come sempre la sua risposta è stata molto diplomatica. La De Filippi ha dichiarato che non esiste un ragazzo di cui è più orgogliosa, semplicemente la inorgoglisce il fatto che coloro che frequentano il talent, hanno la possibilità di vivere per almeno un anno della loro passione.

Maria ha poi chiosato: “E questo è un lusso nella vita“. Senza mezzi termini, senza peli sulla lingua, Queen Mary ha espresso il suo pensiero. Come asserisce Maria, vivere almeno un anno della propria passione, è un lusso nella vita. Insomma, come sempre la De Filippi ha le idee chiare e a breve, la rivedremo sul piccolo schermo.