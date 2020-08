Maria De Filippi rivela un particolare sul triangolo amoroso Emma-De Martino-Belen: "Lo feci io"

La fine dell’amore tra Emma Marrone e Stefano De Martino – nato davanti alle telecamere del talent show “Amici” – ha fatto parlare molto il gossip e ora, dopo 8 anni, torna alla ribalta grazie ad una rivelazione di Maria De Filippi. La Regina di Canale 5 ha deciso di svelare come sono andate davvero le cose tra Emma e Stefano, dopo il colpo di fulmine che ha colpito il ballerino e lo ha fatto innamorare di Belen Rodriguez.

Sul settimanale “Gente“, la De Filippi ha confessato di aver avuto un ruolo fondamentale nella rottura tra i due ragazzi. Infatti spiega di essere stata proprio lei a vuotare il sacco e a far sapere a Emma come stavano andando davvero le cose tra il suo fidanzato e la bellissima modella argentina, soprattutto dopo che il ballerino le confessò che non avrebbe avuto il coraggio di parlare con la sua fidanzata.

Maria De Filippi decide di mettere al corrente Emma

La moglie di Maurizio Costanzo, quindi, rivela che a farle prendere quella decisione è stato il comportamento di Stefano, quando le ha rivelato di non avere nessuna intenzione di parlare con Emma della storia che stava nascendo tra lui e Belen. Questo comportamento non è piaciuto per niente a Queen Mary, tanto che ha deciso di essere lei il messaggero, suo malgrado: “Lui perse la testa per Belen ma non voleva dirlo“.

Maria De Filippi decise di mettere al corrente la cantante: “Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: ‘Cosa stai combinando?’. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi i”.

Era il 2012 quando Belen fu invitata ad Amici come ospite speciale. Ai tempi la bella argentina era la fidanzata di Fabrizio Corona, ma in quell’occasione conobbe De Martino e da quel momento le cose non furono più le stesse per entrambi. La passione li travolse e non riuscirono a resistere all’attrazione che provavano l’uno per l’altra. In molti ricorderanno che Emma, dopo essere stata messa al corrente dei fatti, decise di esibirsi con “Bella Senz’Anima” di Cocciante, un messaggio forte e chiaro per tutti.