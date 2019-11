Maria De Filippi: "Rifarei Sanremo" e da un consiglio ad Amadeus

Maria De Filippi è ormai un pilastro Mediaset, i suoi progammi fanno record di ascolti tanto che Tu si que vales per esempio raggiunge il 30% di share con una media di 5 milioni di telespettatori. In lunga intervista al Fatto Quotidiano la regina della televisione ha parlato sia della sua vita privata che soprattutto della sua carriera.

Maria De Filippi, pur essendo un noto volto Mediaset è andata in “trasferta” alla Rai varie volte, conducendo per ben due volte il Festival di Sanremo. La prima nel 2009, quando il presentatore Paolo Bonolis l’ha voluta al suo fianco nella serata finale. In quell’anno inoltre a trionfare è stato un allievo appena uscito da Amici: Marco Carta con la sua conzone “La Forza Mia”

Successivamente è ritornata a calcare il palco dell’ Ariston nel 2017, scelta questa volta da Carlo Conti per tutte le cinque serate. Su questa esperienza ha dichiarato di essere arrivata cinque giorni prima quando era già tutto pronto, ed alla domanda se lo rifarebbe ha risposto: “Sì ma con uno spirito totalmente diverso, ci tornerei solo per quello. Quando l’ho fatto ero appanicata come mai nella mia vita.”

Quest’anno, invece, il Festival di Sanremo è nelle mani di Amadeus che è sia conduttore che direttore artistico, a lui Maria consiglia di “essere sè stesso” aggiungendo che: “E’ bravo, non avrà alcun problema. La fregatura di chi fa il direttore artistico è la scelta dei brani, quella fa sempre discutere. Lui ha un passato radiofonico e una conoscenza musicale invidiabile, penso che saprà difendere ogni pezzo che avrà scelto.”

Insomma Maria De Filippi ha una parola buona per tutti, tuttavia non si trattenuta dal lanciare qualche frecciatina. La prima a Milly Carlucci che ha queralato il suo Amici Celebrities. Dopo aver dichiarato che comprende che una conduttrice voglia difendere un suo programma storico ha trovato assurda l’accusa di plagio aggiungendo che a breve Mara Venier condurrà un programma basato sulle storie di gente comune molto simile al su C’è posta per te ma lei non si sognerebbe mai di querelarla. Infine sul blocco della Rai alla sua ospitata proprio da Mara si è detta molto dispiaciuta.