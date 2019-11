Maria De Filippi, regina della televisione italiana, si racconta

Maria De Filippi è la regina della televisione italiana, siamo abituati a vederla al timone di programmi di successo come “Uomini e Donne“, “C’è posta per te“, “Tu si que vales” e “Amici“. Tutti i suoi programmi sono una garanzia, quando c’è Maria di mezzo il risultato è assicurato, tanto che viene definita “Queen Mary“.

Sposata da venti anni con Maurizio Costanzo, con il quale ha un figlio adottivo Gabriele, la De Filippi deve a suo marito il suo successo e non lo ha mai nascosto. E adesso si è raccontata a tutto tondo, a cuore aperto, a “Ilfattoquotidiano.it“, tra lavoro e vita privata, toccando diversi argomenti, alcuni dei quali anche spinosi.

Ha parlato di Celentano e della sua ospitata nella trasmissione “Adrian“, confessando che in realtà non aveva mai visto Adriano e che non appena è andata a fare le prove si è messa a sua completa disposizione. Ha poi asserito: “Ho visto una persona ferita per quello che è stato scritto“. Specificando quanto in realtà anche un mito possa essere fragile: “dietro c’è una persona che può avere anche momenti di difficoltà“.

Alla domanda se si irrigidisce quando la definiscono la regina della televisione italiana, ha risposto affermativamente. Ritiene che ogni passo falso si paga e i suoi non vengono accolti con clemenza, ma ha sbagliato in passato e sicuramente sbaglierà ancora. Non si sente affatto una donna potente, come molti la definiscono, difatti ha dichiarato in merito: “Non mi sento potente e non mi ci sono mai sentita“.

E’ intervenuta anche sulla conduzione di Michelle Hunziker ad “Amici Celebrities“, difendendo la collega dopo le piogge di critiche che l’hanno colpita. La De Filippi su tale questione ha asserito: “C’è una abitudine a vedere me in quel programma, se Michelle avesse potuto condurlo dall’inizio tutto questo non ci sarebbe stato“.

Ha parlato anche della querelle che l’ha vista coinvolta con Milly Carlucci a proposito dell’accusa di plagio di “Amici Celebrities” su “Ballando con le stelle“. Si è detta dispiaciuta, ma che comprende la difesa della Carlucci del suo programma, e al contempo trova esagerato il paragonare il ballo del vip con quello del professionista.

Naturalmente non poteva mancare un pensiero su Emma Marrone, sua grande amica e pupilla, che ha da poco dovuto affrontare una delicata operazione chirurgica per rimuovere un cancro. Maria riguardo alla questione ha dichiarato: “Emma ha un carattere forte, è una che sopporta molto. Cerco di farle capire che ci sono. Sono andata a una data dell’instore a cui non sarei mai andata in vita mia. Lei sa che ci sono anche se non mi chiede mai nulla“.

Ha parlato dei suoi programmi, raccontando di divertirsi molto con il trono over di “Uomini e Donne“, che colleziona dati auditel da prima serata e ritiene che invece il trono classico non sia più quello di un tempo, perchè i ragazzi sono troppo concentrati su ciò che si pensa di loro sui social e dunque si perde di naturalezza.

Su “Temptation Island” invece ritiene che il successo sia dietro le telecamere e che se Alessia Marcuzzi è riuscita a portare a compimento un lavoro positivo e perchè le è stato lasciato tra le mani un programma che alle spalle ha un lavoro solido. Ha confessato inoltre di trovare assurda la sua mancata partecipazione come ospite a “Domenica In“, era tutto pronto ma all’ultimo minuto la Rai si è tirata indietro.

Dopo il suo lavoro, Maria si è confessata sulla sua vita privata. Ha raccontato di quando, agli esordi, la definivano “raccomandata” perchè moglie di Costanzo e alla domanda se soffrisse per questa cosa ha risposto: “No, perchè era la verità!“. Si è confessata su quando ha visto suo figlio Gabriele per la prima volta e sulla paura di non riuscire a farcela. E in chiusura ha espresso quanto le manchi la leggerezza con cui vivono le persone che non hanno riflettori puntati addosso.