Maria De Filippi, Raffaella Carrà e la presunta gelosia professionale: la conduttrice Rai svela tutta la verità

C’è maretta tra Maria De Filippi e Raffaella Carrà? I più informati giurerebbero di sì. Sembrerebbe infatti che le due amatissime conduttrici si siano evitate per molti anni. Dunque cos’è accaduto tra loro? In sede di conferenza stampa, i giornalisti lo hanno chiesto alla diretta interessata, Raffaella Carrà, e la regina di “Carramba che sorpresa” è sembrata cadere dalle nuvole.

Per anni i pettegolezzi su una leggendaria faida, avvenuta tra due prestigiose conduttrici, sono balzati prepotentemente sulle prime pagine dei settimanali di gossip. Si è parlato tanto di un’ipotetica tensione e gelosia professionale tra le due signore della televisione italiana, che hanno trovato terreno fertile anche sui social network. Sul web, infatti, si è divulgata la notizia di un misterioso litigio, avvenuto tempo addietro e sul quale nessun giornalista è mai riuscito ad approfondire.

Giorni fa, invece, durante la conferenza stampa per la presentazione del suo nuovo programma Rai “A raccontare comincia tu”, Raffaella Carrà ha finalmente messo i puntini sulle “i” in merito a questa spinoso argomento: “Non ho mai litigato con Maria. Ci siamo incontrate solo una volta, 15 anni fa ai Telegatti. Non capisco perché si dica in giro questo”.

Insomma, sembrerebbe che ancora una volta qualcuno si sia divertito a divulgare impropriamente una notizia errata e infondata. In effetti le due eccelse conduttrici hanno avuto poche occasioni per incontrarsi di persona e litigare, dal momento che Raffaella Carrà, icona della televisione italiana, ha vissuto all’estero per svariati anni.

La radiosa 75enne ha pertanto smentito le voci sulla presunta faida tra lei e la collega, parlando persino di ammirazione reciproca. Maria De Filippi, ad ogni modo, ha un’indole che poco si presta alle liti e raramente l’abbiamo vista scontrarsi verbalmente con altri personaggi dello spettacolo. Si può, dunque, liquidare ufficialmente questo pettegolezzo, apostrofandolo come infondato e fuorviante.