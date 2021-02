Maria De Filippi punta su Tommaso Zorzi: opportunità in arrivo per l’influencer

Maria De Filippi è sempre alla ricerca di nuovi stimoli che possano tenere incollati al televisore, milioni e milioni di telespettatori. Ogni sua trasmissione, datata o esperimento che sia, ottiene sempre un grandissimo successo. La fama della conduttrice ormai la precede, il tutto dettato da una grande professionalità, intelligenza, lungimiranza e pragmaticità.

Tutti sanno bene che lavorare con lei o per lei è una grandissima opportunità e anche Tommaso Zorzi ne è consapevole. L’influencer, impegnato nella casa del “Grande Fratello Vip”, qualche mese fa ha ammesso che farebbe di tutto pur di lavorare con Queen Mary, fotocopie comprese. La De Filippi è intervenuta durante una diretta e un siparietto divertente è andato in onda.

Zorzi è stato messo alla prova con le fotocopie e la cosa è finita così. In realtà, sembrerebbe che Maria abbia per davvero messo gli occhi su Tommaso. I rumors si fanno sempre più insistenti e la “Fascino PGT s.r.l.”, azienda di produzione di proprietà della De Filippi starebbe pensando di affidare un ruolo a Zorzi in una delle trasmissioni condotte da Queen Mary.

Al momento sono solo voci, nulla è stato confermato, ma tali voci potrebbero diventare concrete una volta che l’influencer uscirà dalla casa più spiata d’Italia. Tra i ruoli che potrebbe ricoprire Tommy, ci sarebbe quello di tronista. Lo stesso gieffino ha ammesso che qualora la De Filippi dovesse chiamarlo, lui correrebbe proprio per mettere in ordine la sua vita sentimentale.

A tal proposito, proprio nella casa e in merito a tale questione, qualche mese fa Zorzi ha ammesso: “Se lei dovesse decidere di rifare il Trono Gay io ci andrei subito. Soprattutto vista la mia situazione sentimentale. Se la De Filippi mi chiamasse per andare io correrei. Certo che potrei anche essere il primo ad uscire single perché nessuno si è presentato in studio. Vi immaginate? Nemmeno mezzo corteggiatore che scende dalle scale“.

La situazione è ancora in divenire, ma nulla vieta che nei prossimi mesi possa concretizzarsi. Qualora non dovesse trattarsi di “Uomini e Donne”, Tommy potrebbe anche essere promosso a conduttore di “Tu si que vales” dato che Belen Rodriguez è incinta. Insomma, qualcosa si muove e non resta che stare alla finestra e attendere eventuali nuovi sviluppi.