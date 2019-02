Maria De Filippi parla di "Adrian" e de "L’Isola dei Famosi"

Maria De Filippi, a oggi, è sicuramente la punta di diamante di Canale 5. La conduttrice resta ancora una delle poche che registra numeri importanti in casa “Mediaset“, grazie alle sue trasmissioni come “C’è Posta per Te“, “Amici di Maria De Filippi” e “Uomini e Donne“, che vanno in onda da molti anni.

La moglie di Maurizio Costanzo ha deciso di rilasciare un’intervista al settimanale Oggi, in edicola da giovedì 7 febbraio. Maria De Filippi, ai microfoni di Alberto Dandolo, parla dei bassi ascolti registrati da parte del cartone animato “Adrian” e del reality show de “L’Isola dei Famosi“, mentre esclude categoricamente di partecipare a un altro Festival di Sanremo.

L’intervista a Maria De Filippi

Queen Mary ha voluto giustificare Pier Silvio Berlusconi sulla scelta di avere Adriano Celentano sulla propria rete: “Senza ombra di dubbio avrei detto sì ad Adriano e al suo cartone animato. Avere Celentano è un evento eccezionale, imperdibile… Anche io, come il mio editore, avrei preferito rinunciare a qualche punto di share pur di portare Celentano sulla nostra rete ammiraglia. E poi, mi creda, è già un miracolo che un prodotto come Adrian a cui il pubblico è totalmente disabituato, faccia i numeri che sta facendo”.

Parla in maniera positiva de “L’Isola dei Famosi“, anche se fino a questo momento ha registrato ascolti molto bassi: “Sono fiduciosa nel fatto che lo show nelle prossime settimane risalirà negli ascolti… C’è bisogno però che il programma ritrovi lo suo spirito originario. La sfida con la natura e la lotta alla sopravvivenza tout court. Meno fronzoli, più emozioni e più avventura”.

Maria De Filippi svela poi i particolari del suo incontro alla Rai con Teresa De Santis, rivelando che stavano parlando semplicemente di un progetto di sensibilizzazione sociale riguardante la lotta alla violenza sulle donne. Queen Mary assicura di non aver mai sfiorato argomenti che riguardavano la televisione.