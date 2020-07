Maria De Filippi parla dell’amore per Maurizio Costanzo in una veste tutta nuova e rivela: "Mi prenderei a schiaffi"

Maria De Filippi, punta di diamante di Mediaset, ha rilasciato un’intervista al settimanale “Oggi” dove ha parlato del suo rapporto con il marito Maurizio Costanzo rivelando particolari inediti della loro vita insieme. Sulle pagine della rivista troviamo una Maria De Filippi diversa dalla professionista televisiva che smette i panni dell’instancabile conduttrice e veste quelli di una moglie dolce e amorevole.

Nel 1995 hanno deciso di sposarsi e la loro storia d’amore ha sempre incuriosito molto, ma fino ad ora nessun particolare troppo personale era mai trapelato nelle varie chiacchierate uscite sui giornali di gossip. Ora, su “Oggi“, la De Filippi ha deciso di aprire un po’ di più il suo cuore e di raccontare ai suoi numerosi fan un pezzettino inedito della quotidianità che vive con il marito Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi e la dichiarazione di profondo amore per Maurizio Costanzo

Impossibile per lei nascondere tutta l’ammirazione che prova per lui, per quell’uomo di 23 anni più grande di lei, che ha saputo starle accanto per tutti questi anni, con amore e rispetto reciproco. Parole d’amore bellissime, una dichiarazione d’amore che dà la giusta misura di una storia d’amore che per molti non era altro che un’astuta mossa di interesse: “Maurizio è centrale in tutto, è quercia, c’è. Io vorrei tanto essere come lui“.

Inizia così, come un fiume in piena, per riuscire a descrivere la persona splendida che vede in Costanzo: “Lui non strappa, non si arrabbia, mentre a me parte l’embolo. Mi piacerebbe poter contare su una buona dose di pacatezza, potermi sedere al tavolo e affrontare una discussione con distacco. Ma la delusione mi pervade e mi condiziona, perché cela sempre un profondo investimento umano. E io non so controllarmi, mi prenderei a schiaffi. Poi il giorno dopo magari mi è passata, ma lì per lì, davanti alla delusione, sono una belva”, continua la De Filippi aprendo il cuore e una finestra sul loro privato.

Un amore e un rispetto che anche Maurizio Costanzo ricambia totalmente, infatti afferma che se avesse incontrato prima Maria starebbero festeggiando le nozze d’oro e non quelle d’argento. Nel 2002 hanno deciso di adottare il loro figlio Gabriele e la De Filippi ha un rapporto meraviglioso con lui: “Ho avuto tantissima paura, il giorno prima di conoscerlo ero terrorizzata. Non si nasce madri, si impara con il tempo e si cresce insieme”.