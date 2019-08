Maria De Filippi, parla della fidanzata del figlio Gabriele

Intervistata da “Di Più”, mentre è in vacanza in Toscana, Maria De Filippi racconta lo scorrere delle sue giornate ad Ansedonia e prima di riprendere il lavoro in tv, a settembre nei programmi Tu si que vales, Uomini e Donne, C’è posta per te e Amici.

La conduttrice televisiva, durante l’intervista scende in particolari molto privati, in particolare parla del rapporto intenso con Gabriele Costanzo, il figlio adottato con il marito Maurizio quando aveva dieci anni. Oggi il ragazzo ha 27, lavora alla Fascino Pgt, fa parte dello staff di C’è posta per te e di Amici.

Una “Maria” discreta, non impicciona

A Di Più, Maria De Filippi riferisce il forte legame con Gabriele: “Il nostro legame è stato cementato dal fatto che, quando lui era ragazzo, ci siamo parlati molto. Io per Gabriele sono una certezza nella vita: lui sa che io ci sono sempre”. Ci sarà sempre nella vita del figlio, pur non entrando nella sua vita privata. Da qualche mese Gabriele è fidanzato con Francesca Quattrini, ed è felice.

Francesca è stata vista una sola volta da Maria, ma va bene così, perchè non vuole essere “una mamma impicciona, di quelle che appena un figlio si fidanza vogliono conoscere la fidanzata e chiederle: ‘Chi sei e da dove vieni?'”. La De Filippi è serena su questo punto, la vita è loro, Gabriele: “ha il diritto e la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi“. Maria De Filippi tempo fa si sentiva una mamma ‘invadente‘ nei confronti del figlio, ora non più, fa fatto ‘tre passi indietro‘.

Francesca Quattrini, ha 22 anni e non fa parte del mondo dello spettacolo. Sta frequentando l’Istituto Europeo di Design, vive a Roma. Del rapporto della giovane con Gabriele Costanzo si conosce poco, i loro profili Instagram, molto discreti, sono stati privatizzati.

Le vacanze di Maria e Maurizio

Maurizio Costanzo, il marito, riferisce Maria De Filippi, si trova con lei nella villa di Ansedonia, in Toscana per trascorrere le vacanze 2019. Durante il giorno Maria si muove, svolge attività diverse, ma a sera, ogni sera dalle 19 circa, cena con Maurizio e sta con lui per tutto il resto della serata. La coppia è difficilmente sola: il figlio Gabriele, il fratello di Maria, Giuseppe e sua moglie, passano a trovarli. Ci sono poi vecchi amici, non noti al pubblico, ma che fanno parte della vita di Maria e di Maurizio. E ancora i fedeli Ugo e Filippa, cani adorati, sono sempre con loro.

Maurizio Costanzo prima di sposarsi non era abituato alle vacanze, lavorava sempre. Maria racconta che durante la prima estate trascorsa con Maurizio, nel 1991, lo ha seguito freneticamente in giro per l’Italia, nelle città in cui Maurizio girava in tournée per gli show […] Dal 1992, Maria ha osato abituare Maurizio ad un altro modo di fare vacanza. Pare ci sia riuscita.