Maria De Filippi parla del suo amore per Maurizio Costanzo e rivela: "La televisione è la mia vita. Lavoro per passione"

E’ la regina indiscussa della televisione italiana, una delle conduttrici più seguite, ammirate e apprezzate dal pubblico: lei è Maria De Filippi, personaggio fondamentale e imprescindibile del piccolo schermo. Presenza costante in casa Mediaset, le trasmissioni di Maria sono il fiore all’occhiello per l’azienda del Biscione. Da “Uomini e Donne” ad “Amici” fino a “C’è posta per te“, la longevità dei suoi programmi sono un chiaro segnale della magnificenza della De Filippi.

Queen Mary, come viene soprannominata, è una professionista seria. Oltre che presentatrice è anche produttrice di trasmissioni di successo come “Temptation Island”, dando lavoro a tantissime persone. La squadra al servizio della De Filippi, sia d’avanti che dietro la telecamera è immensa, merito questo della sua lungimiranza e grandissima competenza.

Maria deve il suo successo e non lo ha mai nascosto, a suo marito, Maurizio Costanzo. Proprio con Costanzo, Queen Mary festeggerà fra pochi giorni, il prossimo 28 agosto per la precisione, ben 25 anni di matrimonio. Del suo legame con il marito sia professionale che personale, la conduttrice ne ha parlato in un’intervista a cuore aperto rilasciata per il magazine “Gente”.

Parole piene d’amore, di rispetto e grande stima, quelle che la De Filippi utilizza quando parla di Costanzo: “È stato la mia vita, Maurizio, è la mia vita, tutti i giorni. È il mio amore unico“. Queen Mary definisce Maurizio la sua vita, il suo amore unico. La conduttrice ha inoltre ammesso che in 25 anni di vita trascorsa insieme, non ha mai pensato di lasciare suo marito nemmeno per un attimo, nonostante i suoi difetti.

Maria ha poi parlato dell’altro suo amore incondizionato: il suo lavoro e della passione trasmessale proprio da Costanzo: “È stato Maurizio a trasmettermi la passione incondizionata per il lavoro: mi ha contagiato. La televisione è la mia vita: non lavoro per comprarmi la casa, lavoro per passione“. Insomma la De Filippi si è lasciata andare ai suoi sentimenti, ammettendo quanto siano fondamentali Costanzo e il lavoro nella sua vita.

Queen Mary ha dichiarato inoltre che durante il periodo del lockdown è stata dura, ma non si è fermata con il lavoro e nonostante suo fratello le avesse più volte fatto presente che poteva smettere, la De Filippi ha deciso comunque di proseguire. Insomma parliamo di una professionista con la P maiuscola e di una grande intelligenza, in grado di riconoscere gli aiuti ricevuti durante la sua carriera, ma anche consapevole, a giusta ragione, dei propri mezzi e delle proprie capacità.

La conduttrice ha infine parlato dell’aiuto fornito ad alcune prime donne dello spettacolo quando erano in difficoltà, da Simona Ventura a Mara Venier, aggiungendo: “Sai quante persone ha Maurizio ancora sul suo libro paga che non lavorano da tempo? Me l’ha insegnato lui a dare una mano, se puoi: è un obbligo morale. E poi io spero che un giorno, se ne avessi bisogno, loro lo facciano per me“.