Maria De Filippi parla del figlio Gabriele e del suo ruolo di madre, confessando: "Quella volta mi sono commossa"

Continua con la seconda e ultima parte, l’intervista che Maria De Filippi ha rilasciato al magazine “Gente”. La regina della televisione italiana si è confessata a cuore aperto, tra vita privata e quella professionale. Queen Mary, come viene soprannominata, è molto amata, stimata e apprezzata dal pubblico, che la segue con costanza e difatti la longevità delle sue trasmissioni ne sono la prova.

Maria, durante l’intervista ha molto parlato dell’amore che nutre per suo marito, Maurizio Costanzo e del suo ruolo di madre di Gabriele, uomo ormai adulto che la De Filippi e Costanzo hanno adottato quando aveva 10 anni. La conduttrice non ha mai nascosto il riconoscimento nei riguardi di Maurizio, per la sua carriera. Difatti è grazie a Costanzo se la De Filippi ha avuto una grande carriera tutta in discesa e lo ha sempre dichiarato.

A tal proposito, Maria ha ammesso: “Mi piace riconoscere che se ho avuto fortuna nello spettacolo è perché c’è Maurizio. Mi ha aiutato molto e ha sempre creduto in me e poi è un padre fantastico“. E proprio a partire da queste ultime parole, che la De Filippi ha dato vita al suo discorso su Gabriele. Il ragazzo ha oggi 30 anni e lavora per mamma Maria alla “Fascino”, società di produzione televisiva di proprietà della conduttrice.

Da pochi mesi, Gabriele Costanzo è andato a convivere con la sua fidanzata e quando è andato via, la De Filippi non ha nascosto la sua commozione: “Sono contenta. Un po’ l’ho spinto anche io a fare questo passo. Però quella sera che è uscito di casa mi sono commossa. Il vuoto c’è non lo nego. Per fortuna tre volte alla settimana viene a cena“.

Queen Mary ha poi parlato della possibilità di diventare nonna, dichiarandosi felicissima se la cosa dovesse accadere: “Ammazza se mi piacerebbe, ne sarei pazza di gioia“. La conduttrice ha poi raccontato un aneddoto legato al trasloco di Gabriele, utile a far comprendere la De Filippi mamma. Quando il ragazzo è andato via, Maria ha lasciato la sua stanza integra, Gabriele credeva che la madre potesse smontarla e quando glielo ha fatto presente, Queen Mary ha detto tra sé: “Ma sei scemo! Ho pensato. La stanza è lì, non credo che tornerà a casa, ma è lì per lui se la volesse mai“.