Maria De Filippi parla del caso Corona-Fogli e tira in ballo anche L’Isola dei Famosi

Maria De Filippi, che sappiamo benissimo essere una delle conduttrici italiane più stimate ed amate della televisione italiana, ha voluto rilasciare una lunga intervista al quotidiano La Repubblica dove ha parlato in principal modo del reality L’Isola dei Famosi e del tanto chiacchierato affaire che ha visti protagonisti Corona e Riccardo Fogli.

Queen Mary, senza peli sulla lingua, ha ammesso di non aver per nulla gradito l’atteggiamento assunto dall’ex re dei paparazzi dichiarando altresì “La gente non vuole gli insulti. Quando parlo di quello che vuole la gente mi riferisco all’identificazione tra chi sta a casa e chi sta in televisione. E a casa nessuno s’identifica se dai del vecchio a Riccardo Fogli. Un attacco così non paga né in termini di immagine né di ascolto. Lo stesso principio per cui quando entra Pippo Baudo sono tutti in piedi, perché c’è il rispetto”.

Sempre secondo la De Filippi il reality avrebbe dovuto concentrarsi principalmente sulla sopravvivenza e non sicuramente sugli amori nati tra i vari naufraghi, come nel caso di Soleil e Jeremias che sull’Isla Bonita hanno emozionato moltissimi affezionati del reality. “Se seguo l’Isola voglio vedere Robinson Crusoe o il conte di Montecristo, non mi interessano gli amorazzi” ha infatti chiosato ironicamente Queen Mary.

La moglie di Maurizio Costanzo, durante la sua intervista a La Repubblica, ha voluto anche parlare del suo ruolo all’interno di Mediaset negando assolutamente il suo potere anche nei confronti di Pier Silvio Berlusconi considerando anche il fatto che Amici continua ad andare in onda di sabato sera perchè Publitalia sceglie ed è il programma con più pubblicità. A Maria non interessa per nulla la guerra degli ascolti e tutte le polemiche nate con Milly Carlucci sono futili “Mi preme di non fare brutta figura” ha confessato la conduttrice.

Oltretutto la stessa Queen Mary ha svelato che qualora Milly la invitasse come ospite nella trasmissione Ballando con le Stelle sarebbe sua preoccupazione principale superare il piccolo problema della contemporaneità della diretta. Non ci resta dunque che attendere per vedere se realmente Maria farà capolino dalla concorrenza come fece del resto presentando il Festival di Sanremo con Carlo Conti.